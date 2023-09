MPPA decide não levar adiante acusão de cambismo contra o Paysandu; clube receberá recomendação

O Ministério Público do Pará (MPPA) fará uma recomendação ao Paysandu para o próximo jogo do time na Série C contra o Amazonas-AM, que ocorre no próximo domingo (1º), no Mangueirão. O documento diz respeito às denúncias de cambismo, feitas por torcedores bicolores, envolvendo a venda de ingressos para a partida.

A decisão foi tomada na última quarta-feira (28), quando a diretoria do Paysandu e o MPPA se reuniram para discutir o tema. O órgão havia notificado o clube há uma semana após uma série de vídeos e fotos registrarem compras exageradas de entradas nas lojas do Papão.

VEJA MAIS

Depois de uma apuração preliminar, o MPPA teve ciência de que o Paysandu estaria infringindo os direitos dos consumidores. A constatação levou o órgão a instaurar um procedimento de investigação com base nos artigos 166 e 167 da Lei Geral do Esporte.

Apesar disso, o MPPA decidiu não levar adiante a denúncia contra o Papão. A informação foi confirmada por uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao time bicolor e deve ser divulgada pela assessoria de imprensa em breve.

O jogo

Paysandu e Amazonas-AM se enfrentam neste domingo (1º), às 16h, no estádio Mangueirão, pela 5ª rodada do quadrangular de acesso da Série B. Um empate diante da Onça-Pintada vai selar o acesso do Papão à Série B do Brasileirão. O jogo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.