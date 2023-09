Paysandu promete R$ 2 milhões de ‘bicho’ em caso de acesso; valor pode subir com título da Série C

A diretoria do Paysandu quer "engordar" ainda mais a premiação que será dada aos atletas e comissão técnica em caso de acesso à Série B do Brasileiro. De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Papão, além dos valores já acertados em agosto, os jogadores receberão cerca de R$ 2 milhões, arrecadados entre torcedores e beneméritos.

Segundo a fonte, o "chapéu" ainda está passando nos bastidores da Curuzu, buscando mais arrecadações para o "bicho". O gesto, inclusive, deve se repetir nas próximas semanas, caso o Papão sele, além do acesso à Segundona, uma vaga à final da Série C, título inédito na história do clube.

Os valores são negociados à parte das premiações previstas em contrato. Um acordo similar foi feito em 2022, quando o Paysandu disputou o quadrangular final da Série C. Na ocasião, foram prometidos R$ 1,5 milhões de "bicho" aos jogadores em caso de acesso à Segundona.

Posteriormente, o valor subiu para R$ 2 milhões, dada as dificuldades que a equipe estava enfrentando durante o quadrangular. No entanto, o Papão não conseguiu o acesso e o prêmio não foi dado aos jogadores.

Série C

A partida entre Paysandu e Amazonas-AM ocorre neste domingo (17), às 17h30. O Papão é o líder do Grupo C do quadrangular, com 10 pontos conquistados, e precisa de um empate para selar o retorno à Série B. O jogo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo pela Rádio Liberal.