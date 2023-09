Adversário do Paysandu, Amazonas possui jogadores que passaram por Leão e Papão; veja a lista

É decisão para Paysandu e Amazonas-AM na Série C, que jogam pela quinta rodada do quadrangular decisivo da competição. Papão e Onça estão na ponta da tabela, com o clube paraense mais tranquilo, com 10 pontos e o Amazonas em seguida, na segunda posição com seis. A equipe amazonense possui no elenco vários jogadores que passaram pelo futebol paraense, principalmente pelo Remo e Paysandu.

Oliveira

Goleiro Oliveira, 30 anos, ainda não jogou pelo clube nesta temporada, mas já defendeu o São Raimundo de Santarém no ano de 2018.

Alison

Zagueiro Alison é paraense e defendeu e iniciou a carreira no Castanhal. O atleta atuou no Japiim em 2021 e desde o ano passado defende o Amazonas.

Victor Sallinas

Zagueiro Victor Sallinas, de 31 anos, jogou pelo Paysandu na temporada 2021. Foram 10 partidas com a camisa do Papão e não conquistou títulos pelo clube paraense.

Zagueiro Victor Sallinas no clássico contra o Remo (Cristino Martins/ O Liberal)

Renan Castro

Lateral-esquerdo Renan Castro, de 28 anos. Natural do Rio de Janeiro (RJ), o atleta jogou no Remo no ano passado, realizou 12 partidas pelo clube e não marcou gols.

Renan Castro fez 12 partidas pelo Remo (Arquivo Pessoal / Instagram @renan.castro_)

Rafael Tavares

Meia Rafael Tavares, de 32 anos, defendeu o Papão em 2014. O jogador realizou 12 partidas com a camisa do Papão e não marcou gols e nem conquistou títulos.

Rafael Tavares em treino pelo Papão (Tarso Sarraf / O Liberal)

Júlio Rusch

Volante Júlio Rusch, de 26 anos, vestiu a camisa do Remo em 2020. Ele chegou ao Leão por empréstimo e conquistou o acesso à Série B com a camisa azulina. Pelo Remo foram 23 partidas.

Júlio Rusch defendendo o Remo (Samara Miranda / Remo)

Phillipe Guimarães

O Amazonas também possui no elenco o volante Phillipe Guimarães, de 32 anos. O jogador defendeu as cores do Paysandu em 2020 e realizou 26 partidas pelo Papão, com dois gols marcados e o título estadual.

Phillipe Guimarães em treino na Curuzu, pelo Paysandu (Jorge Luiz/Paysandu)

Jorge Jiménez

O meia paraguaio Jorge Jiménez está no Amazonas, mas neste ano esteve em Belém jogando pelo Paysandu. O atleta está suspenso e não enfrenta o Papão no Mangueirão no próximo domingo. Pelo clube paraense foram 15 partidas e sem gols e títulos.

Jiménez na sua apresentação ao Paysandu (John Wesley/Paysandu)

Ruan

Atacante Ruan, de 30 anos, teve duas passagens pelo Paysandu e uma pelo Remo. A primeira vez em que jogou pelo Papão foi em 2014, quando conquistou o acesso à Série B e fazendo gol decisivo. Nessa primeira passagem foram 15 jogos e seis gols. Ele retornou ao clube em 2016, porém, com uma passagem bem discreta com apenas seis jogos e nenhum gol marcado.

Ruan atuando pelo Paysandu após marcar o gol do acesso do Papão em 2014 (Fernando Surur / O Popular)

Ruan voltou a Belém em 2018, dessa vez para jogar no Remo, porém, contusões atrapalharam o o atacante que realizou apenas quatro jogos apenas pelo Leão Azul.

Atacante Ruan (ao centro) na sua apresentação no Leão Azul (Samara Miranda / Remo)

Betinho Metralhadora

Betinho, atacante, de 36 anos está no Amazonas e defendeu o Paysandu e o Independente de Tucuruí. “Betinho Metralhadora” teve a primeira passagem pelo Papão em 2015, ano em que fez 14 partidas pelo clube e marcou seis gols. Ele permaneceu para 2016, onde realizou 24 jogos e balançou as redes sete vezes.

Betinho atuando pelo Papão em 2015 (Igor Mota / O Liberal)

O atacante retornou ao Pará em 2018, dessa vez para jogar pelo Galo Elétrico. Com a camisa do Independente de Tucuruí foram sete jogos e dois gols marcados.

Gustavo Ermel

Atacante Gustavo Ermel, 28 anos, defendeu as cores do Remo em 2020. O jogador fez parte do elenco que subiu para a Série B com o Leão naquela temporada e, atuou em 27 partidas, com quatro gols marcados.

Gustavo Ermel jogando pelo Leão no Mangueirão (Samara Miranda / Remo)

Transmissão

Paysandu x Amazonas duelam neste domingo (1), às 17h30, no Mangueirão, em Belém, pela quinta rodada do quadrangular da Série C. O Papão precisa apenas de um empate para conquistar o acesso e também a vaga para a Série B em 2024. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com, além da Rádio Liberal FM, na frequência 97,5Mhz e também no YouTube.