Nino Paraíba tem punição aumentada no STJD e Paysandu desliga jogador

O Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) julgou nesta quinta-feira (28), em São Paulo, 12 jogadores denunciados na Operação Penalidade Máxima, que investigou manipulação em jogos do Campeonato Brasileiro do ano passado. O lateral-direito Nino Paraíba, que estava no Paysandu, teve a pena aumentada de 480 dias para 720 e multa de R$ 40 mil para R$ 100 mil.

Desligamento

A Redação Integrada de O Liberal procurou o Paysandu para um posicionamento sobre a nova punição ao atleta. Porém, a assessoria bicolor informou que o clube não se pronunciará, pois o atleta já não faz mais parte dos quadros do Papão. Nino Paraíba, de 37 anos, fez apenas um jogo pelo Paysandu.

Outras punições

A pena aumentada mais grave foi aplicada ao lateral-esquerdo Diego Porfírio, atualmente sem clube, que foi banido do futebol. O atleta ainda recebeu uma multa de R$ 60 mil. No primeiro julgamento, o ex-jogador do Guarani, havia sido condenado a uma suspensão de 360 dias e uma multa de R$ 70 mil.

O zagueiro paraense Vítor Mendes recebeu a mesma punição de Nino Paraíba. A diferença é que Vítor havia sido punido com 430 dias inicialmente. Agora, terá que cumprir 720 e pagar R$ 100 mil.

Por sua vez, o lateral-esquerdo Igor Cariús, do Sport, teve a sua pena reduzida já no apagar das luzes. Isso porque um dos auditores do STJD resolveu mudar o seu voto já no momento da proclamação do resultado. Com isso, o atleta, que iria ter a pena de 540 dias do primeiro julgamento mantida, passou a ficar suspenso por 360 dias.

Dos 12 jogadores julgados, apenas Jesus Trindade (atualmente no Barcelona, do Equador), Sidcley (atualmente no Lamia, da Grécia) e Pedrinho (atualmente no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia) foram absolvidos, repetindo o que já havia ocorrido no primeiro julgamento.

Veja as decisões em segunda instância

Nino Paraíba (atualmente no Paysandu) - 720 dias e 100 mil (ambas aumentadas)

Igor Cariús (atualmente no Sport) - 360 dias e R$ 40 mil (ambas reduzidas)

Bryan Garcia (atualmente no Independiente Del Valle) - 360 dias e 50 mil (multa aumentadas)

Diego Porfírio (sem clube) - Eliminação do futebol e R$ 60 mil (pena aumentada e multa reduzida)

Alef Manga (atualmente no Pafos, do Chipre) - R$ 360 dias e R$ 50 mil (multa aumentada)

Vitor Mendes (atualmente no Fluminense) - 720 dias e R$ 70 mil (ambas aumentada)

Sávio (atualmente no Rio Ave) - R$ 360 dias e R$ 30 mil (ambas mantidas)

Dadá Belmonte (atualmente no Chornomorets, da Ucrânia) - 600 dias e R$ 70 mil (pena reduzida)

Thonny Anderson (atualmente no ABC) - sem punição em dias e 40 mil (ambas mantidas)

Jesus Trindade (atualmente no Barcelona, do Equador) - absolvido (mantido)

Sidcley (atualmente no Lamia, da Grécia) - absolvido (mantido)

Pedrinho (atualmente no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia) - absolvido (mantido)