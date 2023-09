Paysandu: Em jejum, Nicolas Careca afirma: ‘Se puder ajudar a equipe, é o que importa’

Nicolas Careca, atacante do Paysandu, ainda não marcou um gol neste quadrangular da Série C, mas ele destaca sua contribuição em campo. Em uma entrevista coletiva nesta quinta-feira (28), Nicolas abordou o seu "jejum" de gols e enfatizou a importância de auxiliar a equipe, independentemente de marcar.

"Minha função é fazer gols, estou jogando nas laterais, mas fico feliz em contribuir. Se eu puder dar assistências e ajudar a equipe a conquistar os três pontos, é o que importa", defende Nicolas Careca.

O atacante chegou ao Paysandu em junho do ano passado, emprestado pelo Guarani (SP), e até agora, ele participou de 12 jogos e marcou dois gols nesta Série C.

Nicolas deve estar em campo no próximo jogo do Paysandu na competição, que será contra o Amazonas, no domingo (1°), às 17h30, em Belém. O Papão precisa de pelo menos um empate para garantir o acesso, mas o atacante não espera um jogo fácil contra a equipe do Amazonas.

"O time deles é fisicamente forte, e há algumas peças que eu conheço por já termos jogado juntos. Eles estão desesperados por um resultado, mas também faremos a nossa parte. Conhecemos muitos aspectos da equipe deles, como eles conhecem a nossa, mas será um jogo aberto, e estamos indo para ganhar”, concluiu.

O confronto entre Paysandu e Amazonas será no Estádio Mangueirão, às 17h30, no domingo. O jogo, válido pela 5ª rodada do quadrangular da Série C, será transmitido Lance a Lance pelo portal OLiberal.com e pela Rádio Liberal FM.