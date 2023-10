Site aponta Paysandu como azarão em jogo contra o Volta Redonda, que pode definir acesso à Série B

O Paysandu não é favorito para vencer o Volta Redonda-RJ, adversário do próximo sábado (7), pela última rodada do quadrangular de acesso da Série C. De acordo com o site Chance de Gol, especializado em estatística, o time da casa tem mais que o dobro de chances do Papão de sair com a vitória do estádio Raulino de Oliveira. Apesar disso, as probabilidades de acesso do Papão à Série B são grandes.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Paysandu. Recêêêba!

No último domingo (1º) o Paysandu frustrou cerca de 50 mil torcedores que acompanharam a partida contra o Amazonas-AM, no Olímpico do Pará. Precisando apenas de um empate diante da Onça-Pintada para voltar à Série B, o Papão abriu o placar, mas tomou a virada no segundo tempo. O resultado ainda deixa o Bicola em posição confortável no torneio, mas disputará uma "final" contra o Volta Redonda, no final de semana.

VEJA MAIS

Azarão no jogo, favorito ao acesso

De acordo com o Chance de Gol, as chances do Papão vencer o Voltaço no final de semana são pequenas, apenas 18%. Por outro lado, as possibilidades do time fluminense sair com a vitória são de 61,5%. As chances de empate são de 20,4%.

Para avançar à Série B o Papão pode vencer, empatar ou até perder por um gol de diferença do Volta Redonda-RJ. Por conta disso, as probabilidades de acesso do Bicola são altas.

De acordo com o Chance de Gol, as possibilidades do Paysandu subir à Série B são de 83,6%. O número, apesar de alto, não é o maior da chave, já que o Amazonas tem 90,2% de chance de acesso, segundo o site. O mesmo portal garante que as probabilidades de classificação do Volta Redonda-RJ são de 26,2%.

Série C

Paysandu e Volta Redonda-RJ se enfrentam no sábado (7), às 18h, no estádio Raulino de Oliveira, no interior fluminense. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.