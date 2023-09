Fim de linha! Rescisões de contrato de líderes do elenco do Remo são protocoladas na CBF

Um pouco mais de um mês após a eliminação precoce na Série C do Campeonato Brasileiro, o Remo segue realizando as rescisões dos contratos dos jogadores desta temporada. Nesta semana mais dois atletas não fazem mais parte do Leão Azul, o meia Rodriguinho e também o atacante Muriqui, que eram líderes do elenco, tiveram suas rescisões protocoladas no Boletim Informativo Diário da CBF (BID).

O experiente atacante Muriqui, de 37 anos, foi o artilheiro do Remo na temporada com 12 gols em 32 partidas. O jogador foi bastante cobrado por parte da torcida, mas, revelou ao O Liberal, que possui o interesse de permanecer no Remo para a temporada 2024. O atleta é bastante rodado no futebol, atuou em vários clubes do Brasil, além de ter jogado na China, Catar e Japão. Muriqui não pensa em aposentadoria e pretende estender mais um pouco a carreira.

Já o meia Rodriguinho encerrou a sua segunda passagem defendendo o Leão Azul. O jogador de 36 anos realizou 27 partidas com a camisa do Remo neste ano, com dois gols. Somando a primeira passagem pela equipe paraense, na temporada 2018, Rodriguinho fez 42 jogos pelo Remo com cinco gols e um título do Campeonato Paraense em 2018.

Rodriguinho atuando pelo Remo na segunda passagem pelo clube

De férias e com pleito eleitoral em pleno andamento, algumas situações de possíveis contratos para a temporada 2024 estão sendo “seguradas”, aguardando o novo presidente azulino, que comandará o clube nos próximos três anos. O mesmo ocorre com o técnico Ricardo Catalá, que já acenou interesse em permanecer para o ano que vem, mas depende do pleito eleitoral para poder firmar contrato, já que o comandante foi procurado por algumas chapas que irão concorrer à cadeira de mandatário máximo do Leão no mês de novembro.