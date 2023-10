Eleições no Remo: Último Lance entrevista candidato Renan Bezerra, da chapa 'Frente Azulina'

A eleição no Remo está marcada para o dia 12 de novembro e decidirá quem irá comandar o Leão Azul pelos próximos três anos. O Grupo Liberal, através do Programa Último Lance, iniciou uma série de bate-papo com os candidatos no pleito azulino. Desta vez, o entrevistado da semana será Renan Bezerra, nesta segunda-feira (30), a partir das 20h, na Rádio Liberal FM frequência 97,5MHz e no Youtube de O Liberal.

A equipe de O Liberal que irá participar da conversa com o candidato Renan Bezerra será composta por Luiz Moura, além de Michel Anderson e também André Júnior.

Renan Bezerra foi conselheiro por duas vezes e atuou no marketing do Remo desde 2019. Cientista político, consultor de marketing político e eleitoral, além de empresário, Renan entrou no Leão com o movimento das "Diretas", ainda em 2013, momento conturbado do clube, que sofria sem calendário fixo. Compõem a chapa, além de Renan, Carlos Magno e Diego Bessa.

O novo presidente azulino terá pela frente alguns deveres que vêm sendo honrados ao longo dos últimos anos, sobretudo em termos de gestão financeira. Conhecido por acumular milhões em dívidas trabalhistas, o clube conseguiu, pela primeira vez na história, zerar o débito trabalhista, que chegou a ser de 16 milhões de reais em 2015. Apesar do clube não ter correspondido em campo, fora dele a casa parece ter sido "arrumada", permitindo que o novo presidente olhe com maior tranquilidade para o futebol, que terá orçamento inédito.