Comissão Eleitoral do Remo decide destino da chapa 'Remo Mais Forte' após pedido de impugnação

Conforme informado anteriormente, nesta sexta-feira (3) a Comissão Eleitoral do Clube do Remo deve se manifestar oficialmente acerca de representação protocolada pela chapa "Frente Azulina", pedindo a impugnação da chapa "Remo Mais Forte", com a alegação de um suposto uso indevido de funcionários do clube em ações eleitorais. Tudo isso acontece menos de 10 dias antes das eleições no clube, marcadas para o próximo dia 12.

Em conversa com o Núcleo de Esportes de O Liberal na última quarta-feira (1), Antônio Cabral, membro da comissão, garantiu que ele e os seus pares estão debruçados na questão patrocinada pelo candidato Renan Bezerra, contra a chapa encabeçada por Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão. Segundo ele, a representação se baseia em dois fatos que supostamente ferem o estatuto do clube no que tange o processo eleitoral.

"Essa representação se prende ao fato de que um funcionário do Remo teria participado de um adesivaço junto com a chapa e a resolução 003, editada pela Comissão Eleitoral, que trata do assunto, não permite a participação de funcionários do clube em atividades ligadas a qualquer um dos candidatos. Além disso, teria ocorrido um evento na natação do clube, onde fizeram propaganda para o candidato Tonhão. Então, essa representação foi oferecida, assim como foi oferecido o contraditório, que foi feito, e está em análise da comissão".

Ao todo, quatro chapas disputam as eleições para a presidência do Codir (Conselho Diretor), que irá comandar o Clube do Remo pelos próximos três anos. Estão na briga a chapa "Avança Remo", que tem Jader Gardeline com candidato; "Por um Remo mais forte e Vitorioso", liderada por Marco Antônio Pina; "Frente Azulina", de Renan Bezerra, e "Remo mais forte", encabeçada por Antônio Carlos Teixeira.