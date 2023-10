Remo: Jader Gardeline apoia ideia de SAF, mas alerta torcida: 'Preço do ingresso aumenta'

Um ponto discutido na entrevista de Jader Gardeline, candidato à presidência do Remo, no programa Último Lance de O Liberal, foi a possibilidade do Leão virar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Nos últimos anos, o assunto tem rondado o clube azulino. Jader confirmou ser a favor, mas não neste momento, em que, segundo o candidato, o clube não está valorizado:

"Sou simpático à ideia de SAF. Temos que organizar o Clube do Remo. Uma SAF neste momento é uma desvalorização do clube. Temos que entrar no clube, ter a confiança do associável e olhar os modelos de SAF pelo Brasil. Precisamos disso para ser o melhor modelo. Não podemos entrar o futebol para um grupo de investidores. Se vir uma SAF é para ter lucro. É um negócio. Mas o torcedor tem que lembrar que o [preço do] ingresso aumenta. Não vou fazer algo que prejudique a torcida. É algo que precisa ser estudado e debatido", afirmou.

O programa Último Lance, da Rádio Liberal FM, realiza uma série de entrevistas com os candidatos à presidência do Clube do Remo. Após Jader Gardeline, as próximas entrevistas serão realizadas da seguinte maneira:

23 de outubro: Marco Antonio Pina, da chapa "Por um Remo mais forte e Vitorioso."

30 de outubro: Renan Bezerra, da chapa "Frente Azulina."

6 de novembro: Antonio Carlos Teixeira, "Tonhão," da chapa "Remo mais forte."