Eleições no Remo: Comissão Eleitoral espera concluir lista definitiva até quinta-feira (19); veja

Marcada para o próximo dia 12 de novembro, as eleições no Clube do Remo começam a tomar forma, à medida que os prazos vão avançando e as informações se organizam para que, na data do pleito, os cerca de 3 mil eleitores consigam exercer o seu direito ao voto nos conselheiros e membros do Conselho Diretor, que tem mandato de três anos.

Para fiscalizar o processo, criou-se uma Comissão Eleitoral, que tem por obrigação deferir ou não, dentro do prazo estipulado em estatuto, as candidaturas. Além disso, a referida composição deve julgar as impugnações registradas após o término das inscrições, no último dia 13. Ou seja, a partir desta data, é concedido mais 48 horas para as contestações e, a partir daí, a comissão eleitoral ganha 72 horas para apreciar os casos e dar o seu veredito.

"A secretaria do clube tinha até o dia 13 para expedir uma lista de aptos ao voto. Porém, tivemos aqueles eleitores associados que pagaram no dia 13 ou até dia 12, usando pix, não constavam na secretaria o pagamento", explica Antônio Cabral, membro da Comissão Eleitoral ao lado de Hilton Benigno e de Hélder Luís. De acordo com o integrante, apesar dos pedidos protocolados, o pleito deve transcorrer dentro da maior lisura.

"Na lista saíram alguns nomes repetidos. Por que isso acontece? Esses nomes se referem a associados com mais de um título. Porém, ele só vai exercer um voto, como rege o estatuto. Ele pode ter vários. A outra situação é que neste final de semana recebemos alguns requerimentos de associados que, apesar de estarem aptos, não constavam na lista, caso dos que pagaram em cima da hora. Despachamos para a secretaria para pegar informações e regularizar esses nomes. A secretaria vai regularizar", informa.

Por fim, o Cabral informa que até, no máximo quinta-feira (19), as duas listas terão sido divulgadas. A primeira, com todos os eleitores aptos ao voto, deve ser divulgada nesta quarta-feira, enquanto no dia seguinte virá a lista de todos os candidatos inscritos. "Até quarta-feira deve sair a lista definitiva de aptos para votar, com todas as correções, que devem ser feitas e providenciadas pela secretaria do clube. Não é da comissão.

"É normal até que tenham nomes de pessoas falecidas, porque não houve comunicação da família, mas isso não vai ser problema para a lisura do pleito. Mesmo que conste, ela não vai poder votar, pois não existe voto por procuração. Ela tem que ir pessoalmente com a carteira do clube ou documento oficial com foto. Vai estar lá o presidente, dois secretários, cada candidato terá seu fiscal e cada eleitor será fiscalizado. Não temos voto por procuração", avisa.