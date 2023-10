Eleições no Remo: O que você precisa saber antes de escolher o seu candidato no dia 12 de novembro

No próximo dia 12 de novembro, todo o quadro associado do Clube do Remo irá às urnas para eleger os novos gestores para o triênio 2023/2026. Depois de cinco anos no cargo, o publicitário Fábio Bentes se despede do clube, após enfrentar uma série de desafios, que não culminaram em muitos títulos, mas ajudaram o clube a vencer uma batalha praticamente impensável anos atrás: as dívidas.

No ano derradeiro de sua gestão, Bentes perdeu todas as competições que disputou, mas venceu todas as dívidas trabalhistas e deixa o cargo com uma expectativa inédita de ter em caixa no começo do ano que vem cerca de R$ 4 milhões provenientes de patrocínios e cotas financeiras alinhavadas.

Whatsapp: saiba tudo sobre o Remo. Recêêêba!

Antes das eleições

Após o encerramento das inscrições, ocorrido na última sexta-feira (13), no dia 14 de outubro foi instaurado uma comissão eleitoral. Os membros do órgão foram escolhidos pelo presidente da Assembleia Geral do clube, Daniel Lavareda. Será essa comissão responsável por fazer um "pente fino" nas candidaturas, avaliar possíveis pedidos de impugnação e fazer cumprir o rito eleitoral previsto no estatuto do clube.

Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, Daniel Lavareda afirmou que os membros da comissão eleitoral já estão selecionados. No entanto, a divulgação desses nomes só vai ocorrer após o final do período de inscrições. O anúncio será feito por meio de uma portaria, que será divulgada no site do clube.

Quem tem direito ao voto?

Tem direito a voto todos os sócios proprietários e remidos que estejam aptos com suas obrigações. No caso do sócio proprietário em dia com a mensalidade e o remido que esteja cadastrado. Para votar, o eleitor deve se dirigir ao local com a carteirinha do clube ou carteira de identidade. A expectativa é de que 3 mil sócios estejam aptos a participar das eleições do Remo. Após o fim do prazo de inscrição de chapas, o Conselho Diretor (Codir) vai repassar à comissão eleitoral o número de votantes habilitados. A lista, no entanto, só deve ser divulgada próximo ao pleito.

Onde e como será a eleição?

Todo o processo eleitoral do clube será realizado no ginásio Serra Freire, no dia 12 de novembro. As entradas serão pelas avenidas Brás de Aguiar e Nazaré, com horário de votação de 9 às 17 horas. O estatuto prevê dois tipos de votação, seja ela manual ou através de urna, o que depende da Justiça Eleitoral ceder. Segundo o presidente da Assembleia Geral, já começaram as tratativas com o TRE para o empréstimo de urnas e a primeira sinalização, segundo o presidente do Codir, foram positivas.

Quem será eleito?

O novo presidente do Conselho Diretor e 100 novos conselheiros, com tempo de mandato de três anos, tanto para os Condel, Codir e Assembléia Geral. Todos são eleitos e empossados no mesmo dia. Cada associado pode escolher até cinco conselheiros para votar, uma chapa do Conselho Diretor e uma chapa da Assembleia Geral.

Quais as funções de um Conselheiro do clube?

O conselheiro tem duas funções: legislar e fiscalizar a diretoria. Qualquer mudança no estatuto, qualquer definição que dependa de autorização que é prevista no estatuto ela precisa passar obrigatoriamente pelo conselho deliberativo, que, assim como eles, analisam as contas, aprovam projetos que ultrapassem do presidente e obviamente eles fazem a fiscalização do conselho diretor a respeito do que diz ao dia a dia do clube.

O que está em jogo?

O novo presidente azulino terá pela frente alguns deveres que vêm sendo honrados ao longo dos últimos anos, sobretudo em termos de gestão financeira. Conhecido por acumular milhões em dívidas trabalhistas, o clube conseguiu, pela primeira vez na história, zerar o débito trabalhista, que chegou a ser de 16 milhões de reais em 2015. Apesar do clube não ter correspondido em campo, fora dele a casa parece ter sido "arrumada", permitindo que o novo presidente olhe com maior tranquilidade para o futebol, que terá orçamento inédito.

"O principal legado é que a gente trabalhou forte para arrumar a casa e ampliar o patrimônio. Hoje o Remo teve as suas principais dívidas sanadas. Ainda temos dívidas com a justiça Cível e junto a tributos federais. Mas quitamos as dívidas trabalhistas e as dívidas administrativas do clube. Atualizamos salários de jogadores, funcionários, não estamos deixando que entrem novos processos trabalhistas, a ponto que, ano que vem, não teremos mais o bloqueio tradicional das nossas principais cotas, como havia todos os anos", confirma Fábio Bentes, que prossegue dando a boa notícia ao vencedor das eleições.

"Isso representa algo em torno de 4 milhões já no início da temporada, à disposição do próximo gestor. Em paralelo, recuperamos as estruturas, reabrimos o Baenão em parcerias com a torcida, construímos o NASP, compramos o CT, compramos um ônibus novo, fizemos reforma no ginásio, sede social, uma série de investimentos em infraestrutura, que hoje em dia vem ao encontro da necessidade do clube e o prepara para o crescimento, um clube pronto", concluiu.

SAIBA MAIS



Chapa "Remo mais Forte"

Presidente: Antônio Carlos Teixeira "Tonhão", advogado.

Começou as atividades em 1982 dentro do clube, como presidente da Frente Jovem Azulina, movimento de jovens torcedores do clube. Também foi diretor social, vice-presidente de futebol em várias ocasiões, além de ter sido condecorado com a maior honraria do instituição, o título de grande benemérito. Trabalhou no acesso à primeira divisão do campeonato brasileiro em 1992, na sétima posição na Copa do Brasil e no título do Parazão de 1993. Participou de uma junta, de 95 e 96, ligada ao futebol. Como presidente de uma junta governativa formada para presidir o clube no biênio 99-00, alcançou a terceira colocação na Copa do Havelange em 2000 e consequentemente o acesso à série A, que foi cancelado após uma "virada de mesa" na época. Também foi campeão paraense em 1999. Tonhão era o vice-presidente do clube durante o ano de 2005, onde o Remo conquistou o título nacional da série C. Também como vice do clube participou do acesso à série B em 2021. É associados ao clube há 60 anos.

Vice-presidente de negócios: Glauber Farias Gonçalves, empresário.

Diretor comercial desde 2018, quando assumiu o cargo da atual gestão de Fábio Bentes. Está no quadro de associados do clube há 10 anos,

Vice-presidente de infraestrutura: Milton Campos, advogado.

Foi conselheiro do clube por 3 biênios (2011/2012 - 2013/2014 - 2015/2016), diretor de futebol em 2015, conquistando o acesso pra Série C. Também foi diretor de futebol em 2018, participando diretamente da conquista do campeonato estadual. Milton foi presidente do Condel no triênio atual 2020/2023. Além dos cargos, foi membro da comissão dos débitos trabalhistas desde 2015, responsável pela centralizadora, projeto Conciliar e demais credores, possibilitando o fim das ações trabalhistas em 2023. Também teve participação no cancelamento da venda da área do Carrossel em 2016 e sua revitalização em 2018 com o projeto Extrafarma.

Propostas para o futebol

O foco da gestão, ao ser eleita, vai ser um investimento forte voltado ao futebol. Não apenas na montagem de time, elenco, mas principalmente na reestruturação completa do futebol. A grande inovação é que vamos ter um CEO para o futebol, um profissional do mercado esportivo que entenda da gestão completa do departamento do futebol e ele vai ser o responsável por tocar o dia a dia do futebol em conjunto com o executivo, que hierarquicamente vai estar abaixo dele, treinador, gerentes e todo o staff do futebol.

Uma outra inovação vai ser o fortalecimento do núcleo de inteligência do Clube. Hoje, esse núcleo conta com um analista de desempenho próprio e um analista trazido pelo treinador. Nós iremos implementar uma equipe de quatro a cinco analistas, sendo dois pelo menos de mercado e o restante analista de desempenho. Vamos ampliar a estrutura para esses profissionais com a compra de equipamentos novos e modernos para que eles possam acompanhar o dia a dia do clube. Vamos investir em sistemas mais modernos no processo e vamos incluí-los no processo de análise de contratação, que é muito importante para conseguir diminuir a margem de erro.

Em paralelo a isso, já estamos com conversas avançadas como o treinador Ricardo Catalá, que fez um bom trabalho no Campeonato Brasileiro, tem uma sinalização de que se a chapa vencer, ele acerta seu retorno e já estamos finalizando os entendimentos do ponto de vista do projeto de trabalho com ele.

Isso será importante para a estruturação que estamos listando aqui e, mais do que isso, vai ser fundamental para que a gente possa melhorar ainda mais o nosso CT, o Baenão e o restante da estrutura necessária para que a gente possa montar bons times e conseguir os resultados que o torcedor e a gente tanto quer.

Chapa "Frente Azulina"

Presidente: Renan Bezerra, cientista político

Além de cientista político e gestor de marketing, Renan Bezerra já foi duas vezes eleito conselheiro do clube e também atuou como diretor de marketing, entre os anos de 2028 a 2023, durante a gestão do atual presidente, Fábio Bentes. Embora esteja em lados opostos, Renan ainda trabalha na atual administração, mas bateu de frente e também luta pelo trono azul marinho.

Vice-presidente de Negócios: Diego Bessa, empresário.

Empresário e empreendedor, Bessa também ocupa o cargo de Diácono na Assembléia de Deus. Fora as suas atividades religiosas, foi diretor do Baenão entre os anos de 2015 e 2016; membro do Conselho Deliberativo entre 2017 e 2018, além de conselheiro e membro do Conselho Fiscal entre 2019 e 2022.

Vice-presidente de Infraestrutura: Carlos Magno, engenheiro mecânico

Carlos Magno é pós-graduado em engenharia de produção e possui MBA em Gestão de Manutenção. Dentro do clube ocupou cargo de conselheiro no biênio 2017/18, bem como Diretor de Estádio entre os anos de 2018 a 2023.

Propostas para o futebol

"O movimento Frente Azulina tem como base três pilares: profissionalismo, transparência e inovação. Entendemos que o Clube do Remo teve avanços durante a última gestão, mas que para dar um passo maior, precisamos de mais. Nossa ideia é contratar executivos e gerentes para funções estratégicas do clube, como administrativo, marketing, comercial, financeiro, etc. Eles serão fiscalizados e terão seu trabalho analisado pela diretoria do clube".

No futebol, segundo Renan, não será diferente: todos os processos decisórios serão feitos por profissionais capacitados e com conhecimento de mercado. Ele promete investimento considerável em inteligência de futebol, estruturando e equipando o hoje inexistente CIFUT (Centro de Inteligência de Futebol), além da contratação de analistas e demais profissionais.

Cifut - Centro de Inteligência do Futebol do Clube do Remo



- É uma área do Departamento de Futebol do clube, responsável pela coleta, análise e interpretação de dados e informações sobre o futebol. O Cifut fornece informações para o técnico, gerente e outros profissionais do clube, que podem usar essas informações para tomar as decisões mais acertadas;

- A estrutura terá os cargos de coordenador do Cifut, Analista de desempenho de mercado, Analista de adversários, Analista interno e Analista de base;

- Fazer integração das categorias de base com o futebol profissional;

- Identificar os pontos fortes e fracos da equipe, bem como dos adversários e do próprio mercado;

- Apoiar o técnico na elaboração de estratégias e treinos;

- Auxiliar o gerente na identificação de jogadores para contratação;

- Apoiar o marketing na elaboração de campanhas mais eficazes.

Chapa "Avança Remo"

Presidente: Jader Gardeline, empresário

Empresário do ramo de tecnologia, esteve à frente da diretoria comercial do clube em 2016. Responsável por implementar controles na área de licenciamento e nas franquias de loja. Aumentando significativamente as receitas do Clube. Foi o pai do PROFUT, o que possibilitou que o Clube negociasse mais de 40 anos de dívidas deixadas por gestões anteriores, evitando assim os embaraçosos leilões e perda de patrimônio. Por entender a complexidade do clube, reúne condições de ser o gestor. Tem projetos e atitudes para mudar a realidade do nosso Futebol Profissional, da nossa base e dos esportes olímpicos do clube.

Vice-presidente de Negócios: Miguel Ângelo, publicitário.

É Promotor de Eventos, empresário e atua no segmento de eventos na capital. Já foi diretor do Sócio Torcedor (Nação Azul) 2013/2014 e também Conselheiro do Clube do Remo no biênio 2015/2016.

Vice-presidente de Infraestrutura: Fernando Guga, administrador.

Fernando “Guga” Gomes é graduado em administração de empresas, atua no ramo como empresário. É presidente da ESA - Liga das Escolas de Samba de Belém, além, de ter sido diretor e repórter do Programa Nação Azul do Clube do Remo

Propostas para o futebol

Passo 1: Reconhecimento da Identidade do Futebol do Clube - Futebol de Proposição de jogo.

Passo 2: Identificação do Perfil do Futebol do Clube: Futebol de Velocidade, transições rápidas; vertical; na perda da posse de bola abafa para recuperar;

Passo 3: Contratação do Executivo com o perfil alinhado ao do Clube;

Passo 4: Contratação do Treinador identificado com o perfil traçado pelo Clube.

Passo 5: Montagem do Elenco: a) Deliberação ampla dentro do Departamento de Futebol, com amarras ao perfil traçado pelo clube; b) Elenco homogêneo com média de idade não superior a 26 anos; c) harmonicamente distribuído entre as posições de campo; d) Mentalidade Vencedora.

Base

1) Espelhadas ao Elenco Profissional;

2) Parceria com o capital investidor para formação de novos atletas;

3) Metas para inserção no Elenco profissional.

4) Implementação de escolinhas por todo o Estado para captação de novos atletas.

5) Supervisão final do Treinador do Profissional.

Chapa "Por um Remo Forte e Vitorioso"

Presidente: Marco Antônio Pina "Magnata", advogado.

46 anos, paraense, é advogado criminalista com 21 anos de carreira. Iniciou a trajetória no Clube do Remo em 2001, na gestão Licínio Carvalho, como fiscal de vendedor ambulante no Baenão. De 2003 a 2004, na gestão Ubirajara Salgado, foi assessor da presidência, vinculado ao futebol. Nesse período foi eleito conselheiro do Clube do Remo. Em 2011, na gestão Sérgio Cabeça, foi Diretor de Estádio e assessor da presidência ligado ao futebol. Em 2014, foi vice-presidente da gestão Zeca Pirão. Em 2017 foi Diretor de Futebol na gestão Manoel Ribeiro e desde 2021, foi eleito novamente conselheiro do Remo.

Vice-presidente de Negócios: Gilmar Nascimento, advogado.

49 anos, paraense, casado. É advogado tributarista e administrador de empresas. Remista de berço, sua trajetória no Clube do Remo começa em 2013, quando assume a Diretoria Jurídica de Esportes Náuticos. Em 2017 assumiu a Diretoria Jurídica do Clube. No mesmo ano é eleito Conselheiro, sendo reeleito em 2021. Hoje é o Presidente da Comissão de Assuntos Legislativos do Conselho Deliberativo.

Vice-presidente de Infraestrutura: Nelson Tupinambá, advogado.

49 anos, paraense, advogado, administrador de empresas, consultor e professor universitário. Sua trajetória no Clube do Remo começa quando criança. Foi atleta de natação. Assumiu a Diretoria Jurídica da Náutica, Diretor Jurídico do Clube, membro da reconstrução da Sede Náutica e atualmente é Conselheiro no seu terceiro mandato.

Propostas para o futebol

- Profissionalização total da gestão com foco no futebol profissional para conseguirmos o acesso à série b em 2024;

- Reestruturação do departamento de futebol;

- Criação do DIF - Departamento de Inteligência do Futebol;

- Contratação de 2 analistas de desempenho e 1 de mercado, com expertise;

- Contratação de comissão técnica para um projeto de longo prazo;

- Contratação de ex-atletas, que conheça o clube, que tenham tido uma história de sucesso no remo para integrar o departamento de futebol (Eduardo Ramos) e divisão de base (Jean);

- Integração total entre futebol profissional e divisão de base;

- Processo de contratação criteriosa com base em perfil e números (scout / análise de desempenho / análise mercadológica);

- Plantel temporada 2024 com no máximo 30 atletas, sendo obrigatoriamente de 5 a 7 da divisão de base do clube;

- Contratação de consultoria empresarial e esportiva para construção do planejamento estratégico do clube para os próximos 5 anos

- Reforma administrativa (ex: criação da diretoria de projetos e captação de recursos)

- Propor ao Condel alterações do estatuto a fim de modernizá-lo e possibilitar a profissionalização do clube (ex: remuneração da diretoria / discussão sobre saf / ...);

- Contratação de auditoria externa e independente;

- Resgatar o caráter social do clube (reforma da sede social com a implantação de novos serviços ao associado e programação anual permanente para todas as idades);

- Fortalecer os esportes olímpicos com a criação de comitê gestor e garantia dos repasses que constam no estatuto.