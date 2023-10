Eleição no Remo: prazo para inscrição de chapas termina nesta sexta (13); saiba os próximos passos

Termina nesta sexta-feira (13), às 18h, o prazo para inscrição de chapas para disputa da presidência do Remo. As inscrições devem ser feitas na secretaria do clube, que fica na avenida Nazaré, em Belém. Até o momento, quatro chapas já oficializaram candidatura para concorrer no pleito.

As eleições azulinas estão marcadas para ocorrer no dia 12 de novembro, no ginásio Serra Freire. A posse do novo presidente, que substituirá Fábio Bentes, ocorrerá imediatamente após o resultado das urnas.

A expectativa é de que 3 mil sócios - remidos, proprietários e beneméritos - estejam aptos a participar das eleições do Remo. Após o final do prazo de inscrição de chapas, o Conselho Diretor (Codir) vai repassar à comissão eleitoral o número de votantes habilitados. A lista, no entanto, só deve ser divulgada próximo ao pleito.

Além do novo presidente do clube, os sócios terão o dever de eleger a nova composição do Conselho Deliberativo do Remo (Condel). Ao todo, 100 conselheiros serão nomeados.

Próximo passo

Após o encerramento das inscrições, no dia 14 de outubro, será instaurada uma comissão eleitoral. Os membros do órgão serão escolhidos pelo presidente da Assembleia Geral do clube, Daniel Lavareda. Será essa comissão responsável por fazer um "pente fino" nas candidaturas, avaliar possíveis pedidos de impugnação e fazer cumprir o rito eleitoral previsto no estatuto do clube.

Em contato com o Núcleo de Esportes de O Liberal, Daniel Lavareda afirmou que os membros da comissão eleitoral já estão selecionados. No entanto, a divulgação desses nomes só vai ocorrer após o final do período de inscrições. O anúncio será feito por meio de uma portaria, que será divulgada no site do clube.

Chapas inscritas

Leão Azul irá conhecer seu mais novo presidente em novembro (Igor Mota / O Liberal)

Até o momento, quatro chapas se inscreveram para concorrer à presidência do Remo. Representando a situação, a "Remo mais Forte" tem o atual vice Antônio Carlos Teixeira encabeçando a chapa, ao lado do então presidente do Condel, Milton Campos e do diretor comercial Glauber Gonçalves.

Outra que possui membros da atual gestão, mas não é apoiada por Fábio Bentes, é a "Frente Azulina", que tem como candidato à presidência o atual diretor de comunicação e marketing, o cientista político Renan Bezerra, com os vices Carlos Magno e Diego Bessa.

A primeira a formalizar a inscrição foi a "Avança Remo", do empresário Jader Gardeline com os vices Fernando Guga e Miguel Ângelo. Gardeline foi diretor comercial do Remo em 2016, durante o mandato "tampão" de André Cavalcante.

A última a entregar a documentação necessária foi a chapa "Por um Remo mais Forte e Vitorioso", que tem como cabeça o advogado criminalista Marco Antônio Pina, conhecido popularmente no ambiente azulino como "Magnata", ao lado dos vices Gilmar Nascimento e Hermes Tupinambá. Conselheiro do clube, Marco Pina não possui cargo na diretoria azulina desde 2015, quando integrou a comissão de futebol durante a gestão de Manoel Ribeiro.