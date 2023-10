Remo divulga comissão eleitoral da eleição para presidência do clube; veja

A Assembleia Geral do Clube do Remo anunciou a composição da comissão eleitoral encarregada de conduzir o processo de eleições que define o novo presidente. As eleições estão marcadas para o dia 12 de novembro e serão realizadas na sede social azulina. Os membros da comissão eleitoral são Antônio Cabral, Hilton Celson e Helder Luis.

Além disso, o clube publicou a lista completa dos sócios em situação regular e habilitados a participar do pleito em 12 de novembro. Aqueles que estiverem em dia com suas obrigações ou tenham realizado o recadastramento e não encontrarem seus nomes na lista terão até a próxima quarta-feira (18), das 9h às 18h, para apresentar um recurso na secretaria da sede social.

Em cumprimento ao artigo 139 do estatuto, a secretaria do clube esteve de plantão neste fim de semana, para atender possíveis pedidos de impugnação de qualquer chapa ou candidato.

As eleições definirão não apenas o próximo presidente - pelos próximos três anos -, mas também os novos membros do Conselho Deliberativo (Condel) e a Assembleia Geral (AG) do clube, bem como o Conselho Diretor (Codir). Quatro chapas concorrem à presidência do Remo, cada uma trazendo suas visões e planos para o futuro do clube.

"Remo mais forte" com a chapa encabeçada por Antônio Carlos Teixeira "Tonhão", Milton Campos e Glauber Gonçalves.

"Por um Remo mais forte e vitorioso" liderada por Marco Antônio Pina "Magnata", Gilmar Nascimento e Hermes Tupinambá.

"Avança Remo" com Jader Gaderline, Fernando Guga e Miguel Ângelo.

"Frente Azulina" representada por Renan Bezerra, Carlos Magno e Diego Bessa.