Eleição no Remo: 'Magnata' faz acusações sobre pleito: 'sócios falecidos na lista de votação'

Enquanto as eleições no Clube do Remo não acontecem, os candidatos ao cargo máximo da instituição continuam movimentando a comunidade azulina. Desta vez, o representante da chapa "Por um Remo Forte e Vitorioso", Marco Antônio Pina, o "Magnata", postou um vídeo nas redes sociais onde comenta algumas situações "inusitadas" na lista de votantes aptos para as eleições no próximo dia 12 de novembro.

Segundo 'Magnata", um dos questionamentos gira em torno da presença de nomes de eleitores já falecidos. "De ontem para hoje a Secretaria do Clube do Remo divulgou a listagem oficial de sócios proprietários e remidos aptos ao voto para o dia 12 de novembro. Logo de cara, o nosso staff jurídico e eu, Gilmar e Nelson Tupinambá, já identificamos algumas situações estranhas. Uma delas faz referência a sócios já falecidos e de conhecimento da nação azulina, que estão na lista", começa.

"Outra é a presença de sócios com dois, três, quatro e até cinco títulos na mesma listagem", prossegue, fazendo um crítica à chapa da situação, encabeçada pelo candidato Antônio Carlos Teixeira, o "Tonhão". "Então fiquem tranquilos. Nós vamos passar o final de semana trabalhando incessantemente para que nós tenhamos um pleito lícito e limpo, porque o Clube do Remo é um clube sério, tradicional. Nós não vamos aceitar qualquer tipo de manobra por parte da situação", dispara.

"Se vocês imaginam que vão ganhar essa eleição na marra, vai um recado deste que vos fala. Vocês não irão ganhar essas eleições na marra. Essas práticas que vocês estão adotando, se por ventura foram adotadas em outras épocas, agora não vai colar. Nós estamos atentos. Eu, Gilmar e Nelson não somos advogados 'Zé Ruela', não", finaliza.

SAIBA MAIS



Chapas Inscritas

Quatro chapas se inscreveram para concorrer à presidência do Remo. Representando a situação, a "Remo mais Forte" tem o atual vice Antônio Carlos Teixeira encabeçando a chapa, ao lado do então presidente do Condel, Milton Campos e do diretor comercial Glauber Gonçalves.

Outra que possui membros da atual gestão, mas não é apoiada por Fábio Bentes, é a "Frente Azulina", que tem como candidato à presidência o atual diretor de comunicação e marketing, o cientista político Renan Bezerra, com os vices Carlos Magno e Diego Bessa.

A primeira a formalizar a inscrição foi a "Avança Remo", do empresário Jader Gardeline com os vices Fernando Guga e Miguel Ângelo. Gardeline foi diretor comercial do Remo em 2016, durante o mandato "tampão" de André Cavalcante.

A última a entregar a documentação necessária foi a chapa "Por um Remo mais Forte e Vitorioso", que tem como cabeça o advogado criminalista Marco Antônio Pina, conhecido popularmente no ambiente azulino como "Magnata", ao lado dos vices Gilmar Nascimento e Nelson Tupinambá.