Eleição no Remo: Presidente Fábio Bentes rebate acusações de 'Magnata': 'Quer criar factóides'

O atual presidente do Clube do Remo, Fábio Bentes, também usou as redes sociais para rebater as acusações feitas pelo candidato da oposição, Marco Antônio Pina, da chapa "Por um Remo Forte e Vitorioso", na qual ele cita a presença de eleitores já falecidos na lista de votantes, além de pessoas com mais de um título. Fábio se referiu às acusações como "factóide".

Segundo o presidente, o candidato opositor, por já ter disputado as eleições em outra oportunidade, não deveria mostrar espanto com os critérios adotados pela comissão eleitoral do clube. "Eu vim trazer alguns esclarecimentos porque tenho visto que alguns candidatos estão mais preocupados em desinformar e criar factóides do que esclarecer algumas questões importantes relativas a esse processo eleitoral interno do Clube do Remo", começou.

"Foi elaborado ontem, pelo sistema, a lista dos eleitores aptos ao voto. Essa lista é feita de forma automática e é natural que quem possua mais de um título no seu nome, vá aparecer mais de uma vez. Tem associados que possuem títulos de sócio proprietário, sócio remido, tem sócios com mais de um título de sócio remido, e isso fica registrado no sistema, mas na hora do voto cada associado tem direito a um voto, portanto, esse filtro é feito antes da lista que vai para o TRE e é rastreado por CPF. Esse vai ser o controle no momento da emissão do arquivo que precisa ser entregue ao TRE no formato da urna eletrônica", explica.

Ainda sobre o acúmulo de títulos, Bentes disse que não há impedimento ao associado. "Essas pessoas possuem mais de um título no seu nome e o estatuto não veda a pessoa ter mais de um título. O estatuto veda que qualquer pessoa possa votar mais de uma vez e isso não vai acontecer e nunca aconteceu no Clube do Remo. Os demais candidatos que já participaram de eleições sabem como funciona e agora vêm demonstrar surpresa", ressalta.

Em relação aos supostos eleitores já falecidos, o presidente destacou que também não há erro. "Veja bem. O clube não tem como adivinhar quem faleceu e quem não faleceu. A partir do momento em que o camarada está apto com o clube, casos do sócio remido com recadastramento feito a partir de 2016, ele vai estar constando na lista. O que seria absurdo realmente é o morto votar, ou seja, outra pessoa votar por ele", observa.

"Mais uma vez, existe um filtro que é feito no dia da votação e o eleitor precisa se identificar com documento com foto. Além disso, a mesa possui um presidente de mesa, dois mesários, um fiscal de cada chapa para observar a votação, se é o eleitor que consta na foto apresentada, para que o eleitor promova a sua votação. Portanto, não é porque o nome de uma pessoa que já morreu consta na lista significa que o morto vai votar. Isso é mais um factoide. O CLube não pode sair tirando o nome das pessoas que faleceram. Isso cabe aos familiares fazerem esse tipo de procedimento. Assim esclarecemos as polêmicas do dia", conclui.

Fábio Bentes encerra neste mês de novembro cinco anos de mandato à frente do Clube. Nas eleições do dia 12 o grupo político do qual o dirigente faz parte está representado pela chapa "Remo mais Forte", encabeçada por Antônio Carlos Teixeira, o "Tonhão". As eleições no clube estão marcadas para o dia 12 de novembro e possuem quatro chapas concorrendo.

A "Remo mais Forte" tem o atual vice Antônio Carlos Teixeira encabeçando a chapa, ao lado do então presidente do Condel, Milton Campos e do diretor comercial Glauber Gonçalves. Outra é a "Frente Azulina", que tem como candidato à presidência o atual diretor de comunicação e marketing, o cientista político Renan Bezerra, com os vices Carlos Magno e Diego Bessa. Completam a lista a chapa "Avança Remo", do empresário Jader Gardeline com os vices Fernando Guga e Miguel Ângelo, e, por fim, "Por um Remo mais Forte e Vitorioso", que tem como cabeça o advogado criminalista Marco Antônio Pina, o "Magnata", ao lado dos vices Gilmar Nascimento e Nelson Tupinambá.