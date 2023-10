Remo: Caso eleito presidente, Jader Gardeline garante Ricardo Catalá para 2024: 'Já conversei'

O candidato à presidência do Remo Jader Gaderline foi entrevistado no programa Último Lance, da Rádio Liberal FM, nesta segunda-feira (16). O videocast realiza uma série de sabatinas com todas as chapas que concorrem ao cargo. Entre vários temas, O candidato já deixou claro que o técnico para a temporada 2024 está escolhido, caso seja eleito:

"Me posicionei pela oportunidade de renovar com o Ricardo Catalá. Foi o profissional que nos livrou do rebaixamento. Com [Marcelo Cabo] tinhamos zero pontos e sete derrotas seguidas. Conversei com o Catalá e ele disse que tem o maior prazer em trabalhar no Clube do Remo. Mas, apesar de ser jovem, precisa de um projeto esportivo, contratos mais longos, trazer jogadores de maior qualidade e com análise de desempenho, e não de empresários, como aconteceu", revelou.

Jader foi entrevistado na noite desta segunda-feira (16) (Cristino Martins / O Liberal)

O programa Último Lance, da Rádio Liberal FM, realiza uma série de entrevistas com os candidatos à presidência do Clube do Remo. Após Jader Gardeline, as próximas entrevistas serão realizadas da seguinte maneira:

23 de outubro: Marco Antonio Pina, da chapa "Por um Remo mais forte e Vitorioso."

30 de outubro: Renan Bezerra, da chapa "Frente Azulina."

6 de novembro: Antonio Carlos Teixeira, "Tonhão," da chapa "Remo mais forte."