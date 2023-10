Eleições no Remo: entrevista com Magnata é cancelada por candidato alegar compromissos profissionais

A entrevista do candidato à eleição do Remo, Marco Antônio Pina, o Magnata, que seria realizada ao vivo na noite desta segunda-feira (23), nos estúdios do Grupo Liberal, foi cancelada pelo candidato. Alegando compromissos profissionais na cidade de Marabá (PA), Magnata, que é advogado criminalista, não poderá comparecer ao programa, que ocorre das 20h às 21h30.

Marco Antônio Pina é o principal candidato de oposição no Remo. Ele seria o segundo a participar do bate-papo do Grupo Liberal. O primeiro foi o empresário Jader Gardeline, na segunda-feira passada, pela chapa "Avança Remo". Magnata faz parte da chapa “Por um Remo forte e vitorioso” e possui como vices Gilmar Nascimento e Nelson Tupinambá.

Na próxima segunda-feira (30), às 20h, quem irá bater o papo com a equipe de esportes de O Liberal será o candidato Renan Bezerra, da chapa “Frente Azulina”. Já Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, da "Remo mais Forte", será entrevistado no dia 6 de novembro, ou seja, a última segunda-feira antes do pleito, marcado para o dia 12 de novembro. As datas das entrevistas forma definidas por sorteio.

Líder da oposição

Apesar de ter sido o último a protocolar sua chapa nas eleições deste ano, Marco Pina foi o primeiro a anunciar a pré-candidatura - na prática, bem antes do período eleitoral começar. Após fazer pré-campanha e desistir do pleito em 2016, 2018 e 2020, Magnata intensificou a oposição ao atual presidente Fábio Bentes nos últimos dois anos, principalmente depois do rebaixamento à Série C, no final de 2021, sempre reforçando o desejo de assumir o Leão. Agora, o advogado garante que não irá desistir da candidatura às vésperas da eleição, como fez em anos anteriores.

Membro do Condel, Marco Pina não possui cargo na diretoria azulina desde 2015, quando integrou a comissão de futebol durante a gestão de Manoel Ribeiro. Antes, em 2014, chegou a assumir a vice-presidência da gestão Zeca Pirão, cargo então de Maurício Bororó, que saiu para ser VP da Federação Paraense de Futebol (FPF).

Disputa nos bastidores

Na última semana, o atual presidente Fábio Bentes entrou com um pedido de impugnação da chapa "Por um Remo mais forte e vitorioso", liderada por Pina. Bentes alega que o Magnata não teria pedido a renovação da licença do Conselho Deliberativo do Remo para assumir cargo de diretor do Amazônia FC, clube que disputou a Primeira Divisão do Campeonato Paraense de futebol em 2022.

Fábio Bentes alega ainda que a licença é de três meses, tendo que ser renovada por mais três meses, porém, diz que Magnata ficou no Amazônia por um ano. O dirigente azulino afirma ainda que isso é passivo de perda do cargo no Condel, o que acarretaria impugnação de chapa, já que ele não teria como concorrer pois já não faria parte do Conselho Deliberativo - o que é obrigatório.

A Comissão Eleitoral, porém, rejeitou a impugnação por entender que não tem poderes para julgar este ato. Por força do Estatuto, apenas o próprio Condel poderia avaliar a possível expulsão de um membro e a consequente inelegibilidade.