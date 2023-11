Eleições do Remo: principio de confusão é registrado no Serra Freire; vídeo

Um princípio de confusão foi registrado na tarde deste domingo (12) no Ginásio Serra Freira durante as eleições presidenciais do Remo. Uma torcedora tentou entrar na área de votação com uma carteira de sócio falsa.

A questão, no entanto, foi logo verificada pelos fiscais que estavam no ginásio. Houve um pequeno bate-boca, mas a torcedora foi retirada do local pelo presidente da Assembleia Geral, Daniel Lavareda.