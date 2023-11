Emocionado com resultado da eleição, Fábio Bentes diz que não vai trabalhar na diretoria de Tonhão

O ex-presidente Fábio Bentes, que indicou Tonhão como seu sucessor, ficou emocionado com o resultado da eleição no Remo, que ocorreu neste domingo (12), no Ginásio Serra Freire. O ex-dirigente firmou que o Remo está no caminho correto e agora é buscar o sucesso dentro as quatro linhas, após cinco anos “arrumando a casa”.

“O que o Remo precisa agora é fazer o futebol forte. As urnas foram respostas para fora do clube, que sócio entendeu que era preciso estruturar o clube, arrumar a casa, aumentar a capacidade de investimento essa aprovação do Tonhão, candidato da situação, tendo mais que o dobro do segundo colocado e isso mostra que estamos no caminho sucesso e agora é focar no futebol para que tenhamos os resultados esportivos. As lágrimas são de reconhecimento, até então eu via nas ruas alguns comentários positivos, elogiavam, mas queria que isso fosse medido aqui, e vimos que a maioria dos sócios aprovam o que foi feito até aqui e agora é continuar, pois o rumo do Remo está certo”, falou, Bentes.

O ex-dirigente informou que não fará parte da diretoria de Tonhão, mas que pretende ajudar o Remo de outras formas e deixou um recado ao amigo Tonhão, que comandará o Leão.

“Não devo fazer parte da diretoria, nosso grupo de conselheiros está discutindo uma possibilidade de lançarmos uma candidatura para a presidência do conselho, estamos em discussão, analisar quantos do nosso grupo foram eleitos, que pensam parecido e avaliar essa possibilidade. É importante o Tonhão ter um conselho deliberativo parceiro para que possamos conquistar os resultados. Conte comigo, meu irmão. Para tudo