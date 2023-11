Executivo de futebol próximo a Catalá é cotado para assumir o Remo em 2024; entenda

O nome do executivo de futebol Marco Aurélio Gama tem ganhado força para assumir o cargo no Remo. Segundo apuração do Núcleo de Esportes de O Liberal com fontes do mercado de executivos do Brasil, a boa relação do profissional com membros da comissão técnica azulina tem sido fator importante para um possível acerto entre as partes.

Segundo a fonte consultada, que também é um executivo de futebol, Marco Aurélio Gama é muito próximo de Ricardo Catalá, técnico que dirigiu o Remo na última temporada. O treinador, inclusive, já foi anunciado pelo recém-eleito presidente azulino, Tonhão, como o responsável por pensar o planejamento do clube na próxima temporada.

Apesar disso, ninguém da diretoria azulina confirma a negociação. Mais cedo, a reportagem entrou em contato com membros da chapa Remo Mais Forte, que representou Tonhão nas eleições presidenciais do clube, mas não obteve resposta.

Caso seja confirmada a negociação, o Remo será o clube de mais tradição que Marco Aurélio Gama vai trabalhar na carreira. Com 37 anos, o executivo atua como dirigente desde 2011 e, desde então, vem acumulando passagens por equipes do interior do Brasil e de divisões inferiores. Entre os times do currículo estão o Santo André-SP, XV de Piracicaba-SP, Marcílio Dias-SC, Almirante Barroso-SC, Taboão da Serra-SP, Cotia-SP, Serrano-BA e Boca Júnior-SE.

No último trabalho, no Santo André-SP, Marco Aurélio foi responsável por montar o elenco da equipe que terminou a primeira fase do Paulistão em terceiro lugar do Grupo D, atrás de Palmeiras e São Bernardo. A posição classificou o clube às quartas de final do torneio do interior, mas o Ramalhão acabou sendo eliminado nesta fase para a Inter de Limeira. Na Série D, o clube também ficou na primeira parte do campeonato, terminando em 5º no Grupo A6.

Apesar de trabalhar no mercado há algum tempo, Marco Aurélio Gama completou o curso capacitante da CBF recentemente. Em 2021, o dirigente obteve o registro de executivo de futebol e, em seguida, se associou à Associação Brasileira de Executivos de Futebol (Abrax).

Por mais que o Remo não tenha se pronunciado sobre uma possível negociação, sabe-se que o clube está atrás de organizar o departamento de futebol. Nos próximos dias, o Leão deve anunciar profissionais para a comissão técnica e novos jogadores, que terão como missão trazer sucessos à equipe na temporada de 2024.