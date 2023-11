Presidente da Assembleia Geral do Remo convoca reunião para eleições no Condel; confira

O recém-eleito presidente da Assembleia Geral do Remo, João Paulo Mendes Neto, tomou a primeira decisão no cargo nesta segunda-feira (13). Um dia após as eleições azulinas, dirigente azulino anunciou quando será escolhido o novo presidente do Conselho Deliberativo (Condel) do clube. O novo pleito será realizado no dia 20 de novembro.

Segundo João Paulo Neto, a data foi escolhida para a melhor programação dos conselheiros eleitos no último dia 12 de novembro. A primeira convocação para o pleito será às 19h30, enquanto a segunda será às 20h. O local onde a reunião deve ocorrer ainda não foi divulgado pelo clube.

João Paulo Neto foi eleito presidente da Assembleia Geral azulina durante as eleições gerais do clube, que ocorreram no dia 12. O órgão é o mais importante na gestão azulina e tem como responsabilidade dar posse aos conselhos (Codir e Condel), aprovar as prestações de contas e alterar o estatuto do clube.

O conselho deliberativo do Remo é o principal órgão legislativo do clube. Composto por 100 conselheiros eleitos, a casa tem como missão cumprir as normas do estatuto, criar, fixar ou alterar valores de joias e títulos, discutir emendas estatutárias e aprovar contas.

O conselheiro mais bem votado das últimas eleições foi Fábio Bentes, ex-presidente do clube. Ele, entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, afirmou que presente concorrer à presidência do Condel.