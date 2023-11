Fábio Bentes é o mais votado para o Condel do Remo; veja a lista dos 100 novos conselheiros do Leão

A eleição no Remo, além de eleger Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, como novo presidente azulino pelo próximo triênio, serviu também para definir os 100 novos conselheiros do Conselho Deliberativo (Condel). O destaque entre os eleitos foi o ex-presidente Fábio Bentes, que foi o mais votado, recebendo 287 votos.

Bentes analisa junto aos seus parceiros, se poderá lançar uma chapa para presidente do Condel. Fábio Bentes esteve à frente do Remo durante cinco anos, assumiu o clube em 2019, vencendo a eleição e foi aclamado na eleição realizada em 2021. Bentes indicou Antônio Carlos Teixeira como candidato na eleição ocorrida no último final de semana e conduziu a campanha que vitoriosa de Tonhão à frente do pleito remista.

O papel de Fábio Bentes e os demais conselheiros é fiscalizar as contas do clube, propor mudanças no estatuto e questionar ações realizadas pelo presidente do Codir, o Tonhão, à frente do Leão Azul.

Veja a lista completa dos conselheiros eleitos no Leão Azul

Fábio Bentes – 287 votos Nelson Torres – 121 Paulo Gomes – 110 Murilo Cunha – 107 Wilmar de Souza – 104 Laércio da Silva – 101 Marcos Castello Branco – 93 Simone Tupinambá – 83 Gustavo Bentes – 84 João Marcelo Santos – 81 Antônio Bentes Neto – 78 Max Fernandes Júnior – 77 Cassio Marciel – 73 Rodrigo de Moraes – 72 Gleyson Chaves – 71 Camila da Silva Barros – 70 Vanessa Egla – 68 Cláudio Bernardo da Silva – 68 Euwaldo Nazareth Silveira - 67 Domingos Sávio de Campos – 65 Coronel Maroja – 65 Roberto Gomes Neto – 64 Laura Tupinambá – 64 Jane da Silva Silveira – 63 Marcus Henrique Ainette – 62 Ronaldo Marques Valle – 61 José Lobo Soares – 61 Alonso Luiz Monteiro – 61 Glauber Mafra – 60 Fábio Gonçalves Costa – 60 Henrique Custódio – 59 Fábio Augusto Machado – 59 Osvaldo Luís Carvalho – 58 Haroldo Picanço – 58 Sávio Reis – 57 Pailo Júlio Casseb da Silva – 57 Marcílio Figueredo Júnior – 57 Paulo Wilson Araújo – 56 Marcelo Marçal de Souza – 56 Luiz Fernando Ferreira Filho – 56 Milton de Magela Teixeira – 55 Marcos Vinícius Fonseca – 55 Marcelo Augusto Hermes – 55 Pedro Tourinho Tupinambá – 54 Nelson Ponte Simas – 54 Maria Beatriz Nogueira Lopes – 54 Kleber Gleisson Pereira Santos – 54 Rodrigo Amadeu Gondim – 53 Ivonilson Albuquerque – 53 Reginaldo Ferreira Pantoja – 51 Luís Paulo Rocha – 51 Sérgio Rodrigues Brabo – 50 Pahulo Facundo Ramos – 49 Henrique Silva Doell – 49 Marcus Cesar Melo de Farias – 48 Danilo de Menezes Cunha – 48 Rúbia Ribeiro Maroja – 47 André Luís Bitar Garcia – 47 Marcelo Ribamar de Souza – 46 Marcelo Chaves Filho – 46 Ian Blois Pinhiro – 46 Osires Patick Paraense – 45 Luiz Rodrigo Frade – 45 Igor Sousa Muniz – 44 Emanuelle Oliveira Miranda – 44 Kim de Borborema Nunes – 43 George Augusto Pereira – 43 Fernando Moreira de Castro Neto – 43 Fernando Antônio Tavernard Neves – 43 Sidney Luiz Bahia dos Santos – 42 Maria do Socorro das Neves – 42 João Vicente Vilaça Penha – 42 Antônio Jorge Júnior – 42 Antônio Carlos Neves da Rocha – 42 Fábio Antônio Pessoa Cebolão – 41 Dirson Medeiros Neto – 41 Wallace Corr~ea Pantoja – 40 Renata Lima Kozlovski – 40 Rafael Pereira Rêgo – 40 Diego Nascimento dos Santos – 40 Ramayana Gaia Ribeiro – 39 Oscar Vieira Ribeiro – 39 Marcelo Neves da Silva – 39 Fernando Teixeira Cardoso – 39 Edson Bianor Pinheiro – 39 José Luiz Messias Sales – 38 José Augusto Silva – 38 Jorge Silva Filho – 38 Fábio Pinheiro da Silva – 38 Daniel Gama Guizzo – 38 Benedito Ribeiro de Oliveira – 38 Laury Garcia Segundo – 37 José do Nascimento Gusmão – 37 César Medeiros Canelas Filho – 37 Paulo Sérgio Figueiredo Pinto – 36 Miguel Archanjo da Costa – 36 Mauro Freitas – 36 Alessandro Lima da Silva – 36 Walter de Lima Gil Gomes – 35 Pietro Alves Pimenta - 35