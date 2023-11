Cria da base do Remo fecha com clube paulista que tem como gestores pai de Neymar e Emerson Sheik

A temporada de 2024 ainda nem começou e os clubes estão no mercado atrás de jogadores para compor o elenco. É o caso do Atlético Monte Azul-SP, que vai disputar a Série A2 do Campeonato Paulista. O clube que é administrado pelo pai de Neymar e por Emerson Sheik, terá como atacante em 2024 o jogador Wallace, ex-Remo. A informação foi confirmada pelo jogador ao O Liberal.

Wallace é cria das categorias de base das categorias de base do Remo e conquistou os títulos da Copa Verde 2021 e do Parazão em 2019. Em 2021 o jogador foi dispensado pelo clube azulino e acertou com o Barra-SC. Wallace jogou também pelo Resende-RJ a Primeira Divisão do Campeonato Carioca e estava jogando a Segundinha do Campeonato Paraense pelo Santa Rosa, equipe de Icoaraci, que conquistou o acesso para elite do Parazão 2024. Pelo Santinha o atacante atuou em 11 partidas e marcou cinco gols.

VEJA MAIS

O novo clube de Wallace virou Sociedade Anônima do Futebol (SAF) recentemente e, tem como consultor de gestão Neymar da Silva, pai do astro Neymar. Outro que está à frente da gestão do Atlético Monte Azul é o ex-jogador Émerson Sheik, que teve passagens pelo Corinthians-SP, Flamengo-RJ e Fluminense-RJ.

O Atlético Monte Azul já jogou a Primeira Divisão do Campeonato Paulista em 2010 e tenta retornar à elite do futebol de São Paulo. Na temporada 2023 o clube lutou contra o rebaixamento e busca se reerguer no âmbito estadual.