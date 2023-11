Contestado pela torcida do Remo, lateral fecha com adversário do Leão na Série C de 2024

O mercado da bola está aquecido e os clubes buscam jogadores para fechar o elenco de 2024. O CSAS-AL, clube que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, anunciou um pacotão de reforços. O lateral esquerdo Kevin, de 23 anos, que jogou no Remo nesta temporada.

O lateral poderá enfrentar o Remo, seu ex-clube, na disputa da Série C de 2024. Kevin é natural de Osasco (SP) e iniciou a carreira no Osasco Audax-SP, passou pelo Atlético-MG, santo André-SP, Brasil de Pelotas-RS, além da Chapecoense.

Kevin chegou ao Remo por empréstimo junto ao Osasco Audax, após início de ano na Chapecoense. O jogador foi discreto com a camisa do Leão Azul e esteve em campo em 11 partidas, sendo quatro delas como titular. O lateral balançou a rede uma vez pelo Remo, na derrota para o São Bernardo-SP, pela Série C.

Além de Kevin, o CSA anunciou as contratações do meia Luan Martins e também do meia-atacante Gustavo Xuxa. Nesta temporada Remo x CSA empataram em 0 a 0, pela Série C. As duas equipes não conseguiram a sonhada classificação para o quadrangular final e terminaram o ano eliminados na primeira fase do Brasileirão.