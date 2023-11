Campeão com o Paysandu e rebaixado com o Remo, lateral fecha com clube da elite do Paulistão

Os campeonatos estaduais estão próximos e os clubes estão no mercado buscando reforçar os elencos para as disputas. A Inter de Limeira-SP vai disputar a elite do futebol de São Paulo e fechou a contratação do lateral direito Thiago Ennes, de acordo com o site "Futebol Interior". O atleta teve passagens pelo Remo e também Paysandu em 2021 e 2022.

Com passagens pelas categorias e base do Fluminense-RJ e do Flamengo-RJ, Thiago Ennes, de 27 anos, rodou por alguns clubes do país, como Náutico-PE, Confiança-SE, Sano André-SP, Sampaio Corrêa-MA e por último estava no Campinense-PB, equipe que estava jogando a Série D do Campeonato Brasileiro. Na atual temporada Ennes esteve em campo 18 vezes pela equipe nordestina.

Em Belém o lateral jogou a temporada de 2021 pelo Remo, disputando o Parazão, Copa do Brasil, Copa Verde, além do Brasileirão da Série B. Foram 46 partidas e dois gols marcados, porém, não conseguiu levantar taças com a Camisa do Remo e acabou sendo rebaixado para a Série C no Brasileirão daquela temporada.

Já em 2022, após rodar por Santo André, Náutico e Sampaio Corrêa, Ennes acertou com o Paysandu para a disputa da Copa Verde. Com a Camisa do Papão foram seis partidas e o título da competição regional diante do Vila Nova-GO.