Muriqui avalia período no Remo, trabalho com a base e primeira impressão do CT: 'Parecia um mangue'

O atacante Muriqui, que atuou no Remo nesta temporada, comentou sobre o período no Leão. Ainda sem destino definido para 2024 - e aposentadoria cogitada -, o jogador revelou uma decepção inicial com o Centro de Treinamento, em Outeiro, em entrevista ao Zueiragem Podcast. No entanto, um puxão de orelha da esposa e o contato com os jovens da base fez ele ver tudo de uma forma mais positiva.

"Quando a gente foi começar a treinar no CT, lá em Outeiro. Chove muito aqui, e aí você pisava, parecia um mangue, por causa da chuva. Cheguei em casa, falei para minha mulher, 'é impossível'. Graças a Deus tive uma carreira bacana, fui em lugares bom para caramba. Trocando ideia com ela, ela disse 'esse é o propósito, você sabia como era antes de vir, não tem como reclamar agora'. Foi quando comecei a encarar aquela parada como uma situação positiva. Ver a garotada começando, passando minha experiência é uma parada legal saber que fui referência para algumas pessoas", contou Muriqui.

Principal jogador do Remo nesta temporada, Muriqui disputou 32 partidas e marcou 12 gols. Apesar dos bons números, o atacante sofreu com a queda de rendimento do time na metade final do ano.