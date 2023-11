Fundação Getúlio Vargas elabora planejamento estratégico do Remo; confira

A sede social do Remo será palco da entrega do relatório do planejamento estratégico elaborado pela renomada Fundação Getúlio Vargas (FGV). O evento ocorre nesta segunda-feira (6), às 17h30. De acordo com o clube azulino, por meio de sua assessoria, a iniciativa é graças a uma parceria com a instituição, firmada há alguns meses.

A elaboração desse planejamento estratégico tem como foco traçar um roteiro claro para os próximos cinco anos, englobando todas as áreas e modalidades esportivas do Remo. Dessa forma traçando caminhos que as próximas gestões azulinas devem ter como norte - o clube realiza o pleito no próximo fim de semana.

A eleição do Remo está marcada para ocorrer no domingo, 12 de novembro, e decidirá quem vai comandar o Leão Azul pelos próximos três anos. As quatro chapas concorrentes ao cargo de presidente do Codir, "Por um Remo mais Forte e Vitorioso", encabeçada por Marco Antônio Pina, a chapa “Avança Remo”, Jader Gardeline, a chapa "Frente Azulina", de Renan Bezerra, e "Remo Mais Forte", de Antônio Carlos Teixeira, estão na disputa.