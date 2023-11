Comissão Eleitoral do Remo indefere pedido de impugnação e chapa 'Remo Mais Forte' é mantida

A Comissão Eleitoral do Clube do Remo, designada para avaliar e referendar todas os pedidos ligados às chapas que disputam as eleições para o Codir e Condel, no próximo dia 12, indeferiu o pedido protocolado pela chapa "Frente Azulina", que pedia a impugnação da chapa "Remo Mais Forte". Com isso, as quatro candidaturas lançadas ao pleito azulino seguem mantidas no processo eleitoral, que vai definir o novo presidente azulino pelos próximos três anos.

