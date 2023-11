Eleições no Remo: Último Lance entrevista candidato Tonhão, da chapa 'Remo mais forte'

A eleição do Remo está marcada para ocorrer no dia 12 de novembro e decidirá quem vai comandar o Leão Azul pelos próximos três anos. O Grupo Liberal, por meio do programa Último Lance, iniciou uma série de entrevistas com os candidatos ao pleito azulino. Desta vez, o sabatinado da semana será Antônio Carlos Teixeira, o Tonhão, nesta segunda-feira (6), a partir das 20h, na Rádio Liberal FM, frequência 97,5MHz, e no Youtube de O Liberal.

A equipe do Grupo Liberal que irá participar da conversa com o candidato Tonhão será composta por Luiz Moura, além de Michel Anderson e também André Júnior.

Antônio Carlos Teixeira é o candidato da situação azulina. Ele é um dos vice-presidentes da gestão Fábio Bentes, que comanda o clube. Aos 60 anos, Tonhão faz parte dos bastidores azulinos há décadas e é grande benemérito do clube. Ele integrou grandes campanhas remistas no cenário nacional, como quando foi vice-presidente na conquista do título da Série C em 2005, além de participações nos acessos à Série A de 1992 e 2000.

Votação

Assim como nos últimos anos, a votação será realizada por meio de urnas eletrônicas cedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/PA), assim como ocorrem nas eleições gerais e municipais. Os sócios proprietários e remidos aptos a votar deverão escolher até cinco candidatos ao Condel, uma chapa ao Conselho Diretor do Clube do Remo (Codir) e uma chapa para a AG.

Os eleitos deverão cumprir um mandato de três anos. Para o pleito de 2023, o colégio eleitoral é formado por 3.438 sócios que escolherão, além do novo presidente, os 100 membros do Conselho Deliberativo, de um universo de 208 candidatos. Para a Assembleia Geral há apenas uma chapa inscrita.