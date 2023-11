Ex-Paysandu e Águia de Marabá encerra a carreira de jogador e assume função de auxiliar técnico

A carreira de jogador de futebol chegou ao fim para o atacante Jheimy, de 35 anos, que estava no Imperatriz-MA nesta reta final de temporada. Ele teve passagens pelo Paysandu e também no Águia de Marabá e anunciou que “pendurou as chuteiras” em sua conta no Instagram, mas o futebol irá permanecer na vida de Jheimy, que já possui uma nova função.

Jheimy é natural de São Luís (MA) e passou por vários clubes do país, como Moto Club-MA, Atlético-MG, Sport-PE, Oeste-SP, Vila Nova-GO, Ituano-SP, Sampaio Corrêa-MA, Crixiúma-SC, Botafogo-SP, São Bento-SP, Tocantinópolis-TO e Imperatriz-MA clube do seu coração. O agora ex-jogador vestiu a camisa do Paysandu na temporada de 2019 atuando em nove partidas da Série C e também da Copa Verde. Deixou o clube sem marcar gols. Foi contratado pelo Águia de Marabá, jogou uma partida e fez parte do elenco que conquistou o título estadual neste ano. Seu último clube foi o Imperatriz e fechou seu ciclo como jogador recolocando o “Cavalo de Aço” na elite do futebol maranhense, que o contratou como auxiliar-técnico da próxima temporada.

Em publicação no Instagram, o Imperatriz confirmou o ex-jogador na nova função

“Nosso artilheiro Jheimy agora assume uma nova função no Mais Querido da Região Tocantina. A partir de agora ele será auxiliar permanente do Cavalo de Aço. Jheimy contribuirá com sua experiência no futebol e estará conosco nem 2024. Pra cima, Jheimy!”.