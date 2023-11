Roger Aguilera nega interesse do Paysandu no atleta Danilo Barcelos que está na Série B: 'Fake news'

O Paysandu está no mercado e corre atrás de jogadores para compor o elenco da temporada de 2024, ano em que o Papão da Curuzu voltará a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. O Clube deve anunciar alguns atletas nas próximas semanas, porém, um nome foi ventilado nos bastidores da Curuzu e bastante questionado nas redes sociais, mas o vice-presidente do Papão, Roger Aguilera, negou interesse no jogador.

Em conversa com a equipe de O Liberal, Roger Aguilera negou interesse do clube alviceleste no lateral-esquerdo Danilo Barcelos, de 32 anos, com passagens pelo Atlético-MG, Pone Prera-SP, Vasco da Gama-RJ, Fluminense-RJ, Botafogo-RJ e Goiás-GO, mas que atualmente está disputando o Brasileião Série B pelo Ceará-CE.

“Isso é fake News. Não procede, não temos interesse no jogador”, disse, Aguilera.

O Paysandu vem passando por uma reformulação no elenco para a próxima temporada. O clube já dispensou 14 jogadores nas últimas semanas e deve anunciar alguns atletas. A diretoria e estão À frente de algumas tratativas. O presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, informou em entrevista recente ao O Liberal, que o foco bicolor é o retorno do clube à Série A. Com a comissão técnica já formada e as permanências do técnico Hélio dos Anjos e do executivo de futebol Ari Barros, o clube tenta realizar alguns pré-contratos com jogadores visando o ano que vem. Em 2024 o Papão terá um calendário completo até o final do ano, com as disputas do Campeonato Paraense, Copa Verde, Copa do Brasil, além do Brasileirão da Série B, que iniciará em abril e terminará somente no final de novembro.