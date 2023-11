Paysandu: Em meio às rescisões, mais de um time já deixou a Curuzu; veja a lista completa

O Paysandu iniciou o processo de reformulação do elenco para 2024, com as rescisões, há quase duas semanas. De lá para cá, 14 jogadores já deixaram a Curuzu, ainda que alguns deles devem retornar para a próxima temporada. São os casos do lateral-esquerdo Kevyn e do volante Alencar, pedidos do próprio técnico Hélio dos Anjos.

Whatsapp: receba todas as notícias do Paysandu no seu celular

Desde o último dia 26 de outubro, com a saída do zagueiro Wesley, o Papão atualiza a lista. Dos que deixaram a Curuzu, o nome mais forte é o de Nicolas Careca, titular desde que chegou ao Papão, sendo peça titular desde o início da era Hélio dos Anjos.

VEJA MAIS

Além de Careca, o zagueiro Wellington Carvalho e o goleiro Thiago Coelho são os que mais chamam atenção, por motivos diferentes. Com a lesão do capitão Paulão, Wellington assumiu a titularidade na zaga bicolor na reta final do torneio. Já Thiago Coelho, contratado com status de titular, não mostrou seguro e perdeu a titularidade para Gabriel Bernard e, depois, para Matheus Noguera - um dos destaques do Bicola em 2023.

Do atual elenco, tem contrato para a temporada que vem, em que o Paysandu retorna à Série B do Brasileiro, o goleiro Matheus Nogueira, o zagueiro Paulão, o volante João Vieira, o meia Robinho e os atacantes Vinícius Leite e Roger. Outros nomes que podem permanecer são: Edílson (lateral-direito), Wanderson (zagueiro), Juninho (meia) e Mário Sérgio (atacante).

Lista de atletas que tiveram as rescisões anunciadas

Goleiros: Thiago Coelho

Zagueiros: Rodolfo Filemon, Wellington Carvalho e Wesley

Laterais-esquerdos: Igor Fernandes e Kevyn

Laterais-direitos: Anílson

Volantes: Alencar, Lucas Paranhos, Nenê Bonilha e Arthur

Meias: Leandrinho

Atacantes: Miradinha e Nicolas Careca.