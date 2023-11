Zagueiro Wellington Carvalho não é mais atleta do Paysandu; veja mais

Depois de anunciar a dispensa do meia Leandrinho, o Paysandu oficializou mais um desligamento no plantel que conquistou o acesso à Série B de 2024. Trata-se do zagueiro Wellington Carvalho, de 30 anos. O jogador chegou ao clube em junho deste ano e disputou 11 partidas, já sob o comando de Hélio dos Anjos, com um gol marcado, contra o CSA, na 14ª rodada da Série C.

Antes de desembarcar no bicolor, Wellington estava no Bali United, da Indonésia, e foi contratado após a saída do zagueiro Genilson, com o objetivo de arrumar um substituto para a posição.

Confira a nota divulgada pelo clube:

O Paysandu Sport Club informa que o atleta Wellington Carvalho não faz mais parte do elenco de futebol profissional bicolor.

O clube acertou, em comum acordo com o zagueiro, a antecipação da rescisão do contrato que havia entre as partes.

O Paysandu agradece ao jogador pelos seus serviços prestados.