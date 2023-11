Paysandu: em semana de contratações, veja quem podem ser os novos reforços bicolores

Passado o período de dispensas do elenco, o Paysandu deve anunciar novos reforços em breve. Segundo uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal ligada ao Papão, o clube bicolor pode oficializar novas contratações ainda esta semana. A urgência é pela chegada da pré-temporada alviceleste, que está programada para começar entre os dias 10 e 15 de dezembro.

O Papão ainda não oficializou nenhuma contratação, mas alguns rumores circulam pelas redes sociais. Por conta disso, o Núcleo de Esportes de O Liberal elaborou uma lista dos possíveis reforços bicolores nesta temporada. Confira:

Nicolas - Atacante

Nicolas teve uma boa passagem pelo Paysandu (Jorge Luiz / Paysandu)

Xodó bicolor há duas temporadas, Nicolas, de 34 anos, pode voltar ao Papão em breve. Segundo informou o presidente bicolor, Maurício Ettinger, o jogador deseja voltar à Curuzu na próxima temporada, mas questões burocráticas impedem o acerto. No momento, o atleta defende o Ceará-CE, que disputa a Série B, e recebe um bom salário. Dessa forma, Nicolas só viria ao Paysandu por empréstimos, com os ordenados sendo divididos entre os dois clubes.

José Aldo - Meia

José Aldo foi um dos destaques do Papão na temporada de 2022 (Jorge Luís Totti / Paysandu)

Destaque do Paysandu na última temporada, José Aldo, de 24 anos, se transferiu para o Ituano-SP no início do ano. O jogador tem sido titular da equipe paulista na Série B, mas é desejo da atual diretoria do Papão. A diferença em relação a Nicolas é que o meia ficará sem contrato ao final do ano. Dessa forma, o Bicola poderá negociar a transferência a custo zero.

Netinho - Volante

Netinho, ex-Botafogo-PB, é alvo do Paysandu (Cristiano Santos / Botafogo-PB)

Revelado na base do Botafogo-RJ em 2012, Netinho, de 25 anos, foi destaque do Botafogo-PB na última Série C. Segundo o jornalista Carlos Ferreira, o jogador é um dos alvos de contratação do clube bicolor. O volante marcou poucos gols enquanto defendeu as cores do Belo. No entanto, um deles foi justamente diante do Papão. O tento foi registrado na partida entre as equipes pela primeira fase da Terceirona.

Elvis - meia

Elvis, meia da Ponte Preta, é alvo do Paysandu (Diogo Reis/ PontePress)

Outra possível contratação do Papão é o meia Elvis, de 33 anos, que atua como meia na Ponte Preta-SP. O jogador, que já foi treinado por Hélio dos Anjos na Macaca, acumula bons números na temporada de 2023. Em 35 jogos disputados, o jogador marcou quatro gols e deu nove assistências.

Kevyn - lateral-esquerdo

Kevyn deve ser recontratado pelo Papão (Igor Mota / O Liberal)

Kevyn, de 25 anos, defendeu as cores do Paysandu nesta temporada, mas foi dispensado. No entanto, o mecanismo foi feito apenas por questões burocráticas. A ideia da diretoria bicolor é devolver o jogador, que estava por empréstimo, para o Retrô-PE, clube de origem e negociar o retorno após o final de contrato. No Paysandu o atleta esteve em campo 12 vezes, sendo 10 como titular e marcou dois gols.

Alencar - volante

Alencar foi titular do Paysandu em 2023 (Ascom Paysandu)

Assim como Kevyn, Alencar vive situação parecida no Paysandu. Contratado por empréstimo do Retrô-PE no meio da temporada, o jogador interessa a direção, mas foi devolvido ao clube de origem por questões burocráticas. A tendência é que ele volte ao final do contrato. O atleta realizou quatro partidas com a camisa alviceleste, todos como titular, e não marcou gols.