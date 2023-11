Agora aposentado, campeão pelo Paysandu assume cargo de gestão em clube da Série B

O ex-meia do Paysandu Ricardinho, que esteve no clube entre 2022 e 2023, se aposentou do futebol e já vai começar a exercer um novo cargo. No Ceará, clube da Série B do Brasileirão, o ex-jogador foi anunciado como assessor de futebol. O novo gestor do Vozão inicou os trabalhos na última terça-feira (7).

Com o pensamento de seguir carreira dentro do futebol após pendurar as chuteiras, Ricardinho já vinha se preparando para assumir cargos dentro do esporte. O ex-meia tem vários cursos na área da gestão esportiva e liderança. Querido por clube e torcida, o jogador terá a primeira experiência no Vozão.

No Paysandu, Ricardinho era a principal referência, mas sofreu com problemas físicos. O ex-Papão teve uma lesão grave em um clássico contra o Remo na final do estadual de 2022, no dia 6 de abril, onde rompeu o tendão calcâneo, o famoso "tendão de aquiles". Em novembro retornou aos gramados, durante a campanha que culminou com o título da Copa Verde 2022. Ricardo Dias Acosta deixou o Papão com 30 jogos e 5 gols.

Enquanto isso, no Ceará, Ricardinho teve uma sequência maior. Não à toa, fez 338 partidas e marcou 40 gols, além de ter distribuído 52 assistências. Pelo Vozão, o ex-meia levantou seis troféus: bicampeão da Copa do Nordeste (2015 e 2020) e tetracampeonato Cearense (2013, 2014, 2017 e 2018), além do acesso à elite do futebol nacional em 2017.