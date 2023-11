Vinícius completa 39 anos: goleiro do Remo fez temporada 2023 melhor que a de 2022; veja os números

O goleiro Vinícius, do Remo, completa 39 anos nesta quinta-feira (9) e é um dos poucos jogadores que seguirão no clube em 2024. O vínculo atual termina em março, mas deve ser estendido até o final do ano que vem. E apesar da temporada do Remo ter sido bem ruim, sem título nenhum e eliminado na primeira fase da Série C, o ídolo azulino teve um ano de evolução: o camisa 1 fez uma Série C melhor do que a anterior, tendo mais defesas e um desempenho mais impactante positivamente.

2022 sob desconfiança

Após salvar o Remo em várias temporadas, o ano de 2022 terminou ruim para o arqueiro de 38 anos. Após falhas sucessivas durante o Brasileiro, Vinicius terminou a temporada na reserva e viu do banco o Remo ser eliminado na primeira fase da Série C. Zé Carlos finalizou a Terceirona e existia uma expectativa de quem começaria como titular para 2023.

Volta à titularidade

E o ano começou como todos os cinco anteriores: Vinicius titular e só saindo em poucas ocasiões. O goleiro terminou a temporada disputando 38 das 42 partidas do Remo em 2023. Apesar da campanha ruim do Leão, o goleiro fez uma Série C mais segura e em até alguns momentos sendo o melhor jogador do time no Brasileirão.

Apenas na Série C de 2023 foram 18 jogos com 16 gols sofridos, média de 0,88 gols sofridos por jogo. Segundo dados da plataforma Wyscout, o goleiro defendeu 47 dos 63 chutes sofridos, com um aproveitamento 74,6% de defesas.

Em 2022 o arqueiro azulino disputou apenas 14 partidas da Série C e sofreu 19 gols, sendo uma média de 1,35 gols por jogo. Na temporada anterior, Vinícius sofreu 49 chutes e defendeu apenas 32, com um aproveitamento de 65,3% de defesas, bem abaixo do desempenho mais recente.

Gols esperados

Existe uma estatística mais especializada: a de gols sofridos esperados. A estatística que avalia o quão próximo o goleiro esteve de levar os gols, se baseando em local da finalização, tipo de finalização, tipo de jogada, etc. Por exemplo, um pênalti tem alta expectativa de gol (0.77) e um chute de fora da área tem uma baixa expectativa de gol. Somados em 2023, Vinicius "deveria" ter sofrido 16,18 gols - um número bem próximo do que sofreu na realidade (16). Um desempenho levemente positivo.

Já em 2022, no índice de gols sofridos esperados, Vinicius "deveria" ter tomado 13,4 gols. Ou seja, o goleiro levou pelo menos 5 gols a mais do que a expectativa, um desempenho bem negativo.

Jogo com os pés também melhorou

Além de defender melhor em 2023, Vinicius também teve mais participação no jogo com os pés. Em resumo, Vinicius teve uma média quase duas vezes maior de passes curtos dados por jogo (6,5 passes certos por jogo em 2022 e 12,5 em 2023) e um aumento leve no aproveitamento de passes longos por partida, com 2,8 em 2022 versus 3,6 em 2023.

Vinícius na Série C - 2022 x 2023*

JOGOS: 14 em 2022 x 18 em 2023

14 em 2022 x 18 em 2023 GOLS SOFRIDOS: 19 em 2022 x 16 em 2023

19 em 2022 x 16 em 2023 GOLS SOFRIDOS ESPERADOS: 13,4 em 2022 x 16,18 em 2023

13,4 em 2022 x 16,18 em 2023 CHUTES SOFRIDOS: 49 em 2022 x 63 em 2023

49 em 2022 x 63 em 2023 CHUTES DEFENDIDOS: 32 em 2022 x 47 em 2023

32 em 2022 x 47 em 2023 APROVEITAMENTO DE DEFESAS: 65,3% em 2022 x 74,6% em 2023

65,3% em 2022 x 74,6% em 2023 MÉDIA DE PASSES CURTOS CERTOS: 6,5 em 2022 x 12,5 em 2023

6,5 em 2022 x 12,5 em 2023 MÉDIA DE PASSES LONGOS CERTOS: 2,8 em 2022 e 3,6 em 2023

Dados da plataforma Wyscout