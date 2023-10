Remo: goleiro Ruan cita ídolo Vinícius, relação com o Círio e pede à Nazinha chance no profissional

O futebol e a fé andam lado a lado, ainda mais em Belém, cidade em que o mês de outubro, é tomada por devotos de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos paraenses, que chegam de todas as partes do país para acompanhar o Círio de Nazaré. A capital da Rainha da Amazônia também “respira futebol” e a devoção à Nazinha passa aos torcedores e chega aos jogadores. No Remo, o goleiro Ruan, cria da base azulina, uma promessa, uma joia lapidada e que confia em Nossa Senhora de Nazaré para guiar seus caminhos.

Assim como no Círio, o futebol também é feito de promessas e, no Remo, várias delas vem despontando na base e alguns deles já fazem parte da equipe profissional. É o caso do goleiro Ruan, de 20 anos, devoto de Nossa Senhora de Nazaré, o jogador trabalha com seu ídolo e, busca seu espaço no elenco profissional azulino. O jovem falou da relação que possui com o Círio e o quanto esse mês é especial para ele.

“Muita fé e bênçãos. Quando chega o mês de outubro a cidade para, mexe com a fé das pessoas. Quando cheguei no remo eu pedi à Nossa Senhora de Nazaré uma oportunidade para subir no clube e consegui estrear no Sub-17 e ingressei no profissional. Estou há quatro anos no profissional e peço à Nossa Senhora de Nazaré que eu possa realizar o sonho de estrear no profissional. É o mês da nossa mãe, mãe de todos, um mês especial ao povo paraense e aos devotos que vem de outros estados para prestigiar o Círio. Fica a lembrança do Mês de outubro, da festa do Círio e de realizações”, disse.

Goleiro Ruan é fruto da base azulina e faz parte do elenco profissional (Carmem Helena / O Liberal)

Amuleto

Sempre com o terço na mão em dias de jogos, Ruan iniciou no futebol incentivado pelo pai e cresceu nas peladas nos bairros de Belém assistindo o seu velho jogar e atuar goleiro e, assim surgiu a inspiração para a profissão.

“Eu me espelho no meu pai, que era goleiro de futebol de bairro e sempre me levava para os jogos dele. Fui me espelhando nele, já pedi para comprar luva e fui entrei nas categorias de base do Grêmio Carajás, treinei e até chegar no Remo. Conheci o Vinícius, um ídolo e passamos por várias coisas na base até chegar ao objetivo que é um dia ser profissional”, falou.

Tudo do Leão

De uma família de remista, Ruan além de realizar o sonho de jogar no time do coração, realizou o sonho dos familiares de atuar pelo clube que todos torcem. O jogador falou da relação que possui com o Remo e o quanto o clube significa na carreira.

“O Remo representa muito, foi o clube que me acolheu, onde realizei meu primeiro contrato profissional e sigo treinando e aprendendo cada vez mais. Sou remista desde criança, minha família toda torce para o Remo e desde então tive o sonho de jogar no Clube do Remo e pedia para o meu pai para fazer teste no clube, passei, iniciei na base, o professor Juninho pediu para eu subir para o profissional quando estava no Sub-17. O clube me acolheu e sigo trabalhando para um dia dar felicidade à torcida do Remo”, contou.

Goleiro Ruan sonha com a estreia na equipe profissional do Leão Azul (Carmem Helena / O Liberal)

Relação Vinícius e Juninho

Trabalha com o ídolo é para poucos e Ruan faz isso há quatro temporadas. O jovem falou da relação que possui com o goleiro Vinícius, seu ídolo, além do preparador de goleiros Juninho Macaé, que viu potencial no se trabalho e resolveu subir Ruan para o profissional.

Temos que nos espelharmos em boas pessoas. Quem o conhece e já conviveu com o goleiro Vinícius sabe que é um homem que trabalha para caramba. Ele é um espelho para mim, meu ídolo. Espero que um dia eu possa ser assim, grande como ele. O Juninho é um dos melhores preparadores de goleiros, cara que trabalha bastante e são pessoas que me espelho”, falou.

Feliz Círio

Ruan sabe das dificuldades que irá enfrentar na carreira, da pressão que terá por jogar em um clube de massa, mas garante que um dia dará alegrias ao torcedor azulino e desejou bênçãos aos torcedores do Leão um Círio de realizações.

“Desejo um feliz Círio ao torcedor azulino, que seja de muitas bênçãos, que Maria passe à frente e abra os caminhos vitoriosos”, finalizou.