Paysandu na Curuzu? Após título do rival em casa, clube peruano apaga refletores; vídeo

O futebol e a eterna rivalidade. O Universitário, do Peru, conquistou o título nacional na noite de ontem, após vencer o Alianza Lima, pelo marcador de 2 a 0, na casa do Alianza. Logo após o apito final do árbitro, os refletores do estádio Alejandro Villanueva foram apagados, porém, os atletas, staff e comissão técnica do Universitário comemoraram fizeram a festa às escuras. No ano passado, um caso parecido ocorreu em Belém, na Curuzu, na final do Parazão entre Paysandu x Remo.

No ano passado, as finais do Campeonato Paraense foram disputadas no Baenão na Curuzu, já eu o Mangueirão passava por reformas. No primeiro jogo, no Baenão, goleada do Remo por 3 a 0 e vantagem conquistada para o jogo de volta. Na Curuzu, o Paysandu aniquilou a vantagem do Remo ainda no primeiro tempo e foi para o intervalo vencendo por 3 a 0, porém, na segunda etapa, o lateral esquerdo Leonan marcou um golaço para o Remo calou a Curuzu O Leão segurou o placar de 3 a 1 e fez a festa dentro do estádio bicolor com a conquista do Parazão, porém, na hora que a equipe azulina foi levantar a taça, os refletores da Curuzu foram desligados e os jogadores do Remo comemoraram o título no escuro.

Após toda essa situação, o Remo provocou o rival nas redes sociais com um funk e uma camisa do título, além de, apagar a luz do Baenão, em um jogo contra o Vitória-BA, com direito a volta olímpica com a taça do Parazão, três dias depois do ocorrido na Curuzu.