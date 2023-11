Tá pago! Remo recebe documento que comprova quitação do CT de Outeiro

O Remo recebeu, nesta sexta-feira (10), o termo de quitação de compra do Centro de Treinamento do clube, que fica no distrito de Outeiro, em Belém. A estrutura, que pertencia ao Carajás, agora tem todos os direitos garantidos ao Leão Azul.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo.

"Não lhe restando nenhuma obrigação pendente, de modo que concedo plena, geral, integral, irrestrita e irrevogável quitação quanto a tudo que diz respeito ao referido instrumento, nada mais havendo reclamar na esfera material ou moral", diz o documento, assinado pelos sócios do Carajás Lindomar Miranda de Jesus e Luís Omar Pinheiro.

VEJA MAIS:

A quitação do CT do Remo já havia sido anunciado pela diretoria em março deste ano, mas foi oficializada em documento apenas nesta sexta. Segundo o clube, a cota de R$ 2,1 milhões garantidas pelo Leão ao vencer o São Luiz-RS, pela Copa do Brasil, foi usada para honrar as dívidas do CT.

O anúncio foi feito pelo presidente azulino, Fábio Bentes, logo após a vitória no torneio nacional, em uma conversa com os jogadores nos vestiários do Baenão.

"Vocês deram o sangue, deram a vida. Muito obrigado em nome de toda essa torcida maravilhosa que estava aí, pois vocês acabaram que conseguir quitar o nosso centro de treinamento. É 100% nosso", revelou Bentes, cuja fala foi comemorada com aplausos pelos atletas.

O Leão assinou o contrato de compra do CT no dia 4 de julho de 2021. No acordo feito com o Carajás, antigo proprietário do local, o pagamento total deveria ser feito em até três anos.

A quantia negociada entre Remo e Carajás não foi oficialmente divulgada por nenhuma das partes, mas o montante gira entre R$ 3 milhões e R$ 3.5 milhões. A compra foi paga em parcelas anuais.

O centro de treinamento em Outeiro abriga os treinos de todas as categorias de base, além do time feminino, desde que o Remo assumiu a administração do CT. A equipe profissional também utiliza o local e realizou toda a pré-temporada lá. São 98 mil metros quadrados, com um campo profissional, que recebeu jogos do Parazão em 2021.