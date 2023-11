Com times das séries A e B, veja os possíveis classificados à Copa Verde de 2024

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou a realização da Copa Verde na próxima temporada. A entidade, inclusive, já anunciou quais serão as datas do torneio, que será disputado entre os meses de fevereiro e maio. Apesar disso, a lista de participantes da competição ainda não foi divulgada.

No entanto, partindo da informação, divulgada pela CBF, de que a Copa Verde não deverá ter mudanças no regulamento, o Núcleo de Esportes de O Liberal verificou quais equipes já tem vagas garantidas no torneio regional. Os critérios de classificação utilizados foram as colocações dos times nos campeonatos estaduais de 2023, assim como o Ranking Nacional de Clubes.

De acordo com a CBF, os campeões estaduais das 12 federações participantes do torneio garantem uma vaga cada. Além disso, as oito entidades mais bem colocadas no Ranking Nacional de Federações garantem, também, vagas aos vice-campeões.

Além dos Estaduais, o Ranking Nacional de Clubes também garante vaga no torneio. As quatro equipes mais bem colocadas, e que não se classificaram via torneios estaduais, obtém um espaço na competição regional.

Por meio desses critérios, o Núcleo de Esportes de O Liberal elaborou a seguinte lista de possíveis classificados. Confira:

Pará: Águia de Marabá, Remo e Paysandu;

Amazonas: Amazonas, Manauara e Manaus;

Acre: Rio Branco e Humaitá;

Roraima: São Raimundo;

Rondônia: Porto Velho;

Tocantins: Tocantinópolis e Capital;

Amapá: Trem;

Distrito Federal: Real Brasilia e Brasiliense;

Goiás: Atlético Goianiense, Goiás, Aparecidense e Vila Nova;

Mato Grosso: Cuiabá, União Rondonópolis;

Mato Grosso do Sul: Costa Rica;

Espírito Santo: Real Noroeste e Nova Venécia.

Vagas dos paraenses

Águia de Marabá e Remo entram no "critério 1" da Copa Verde, onde estão reunidos os campeões estaduais e vices das federações mais bem colocadas no Ranking Nacional de Federações. Nesta condição estão inseridos: Amazonas-AM e Manauara-AM; Tocantinópolis-TO e Capital-TO; Real Brasília-DF e Brasiliense-DF; Atlético Goianiense e Goiás-GO; Cuiabá-MT e União Rondonópolis-MT; e Real Noroeste-ES e Nova Venécia-ES.

Já o Paysandu - atual vice-campeão e maior vencedor da história da Copa Verde - entra no "critério 2", ao lado de Manaus-AM, Aparecidense-GO e Vila Nova-GO. Essas equipes foram classificadas com base no Ranking Nacional de Clubes da CBF.

Em 2024, a Copa Verde deve ser disputada em cinco fases, assim como em edições anteriores, em finais marcadas para os dias 24 de abril e 8 de maio. O atual vencedor do torneio é o Goiás-GO, que bateu o Paysandu na decisão.