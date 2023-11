Remo vence Gavião Kyikatejê e assegura liderança no Parazão feminino

Em partida disputada no Estádio Lúcio Antunes, Bom Jesus do Tocantins, na tarde desta quinta-feira (9), Gavião Kyikatejê e Clube do Remo se enfrentaram pela sexta rodada do Campeonato Paraense feminino, com vitória azulina pelo placar de 3 a 1. Os gols do Leão Azul foram marcados por Daniele, Du e Lora Soure.

O resultado configura a quinta vitória da equipe comandada por Mercy Nunes, alçando o time aos 16 pontos em seis partidas, um a mais que o vice-líder, o Paysandu. No próximo dia 14, o Remo volta a campo, desta vez no CT de Belém, para enfrentar o União Barbarense. Já o Gavião joga contra o Cruzeirão, no Ceju.

Após a vitória, o treinador azulino parabenizou o time, mas destacou que os adversários têm dado trabalho contra os times considerados favoritos. "A equipe se portou muito bem. Eu tenho que parabenizar o Gavião, uma equipe muito forte, alta, que vendeu caro esse resultado. Eu acho que todas equipes que vem enfrentar o Remo trazem essa tendência de jogar forte, duro", declarou, para, em seguida, avaliar o desempenho das atletas e projetar os próximos desafios.

"Nós estamos em evolução, conversamos muito com as meninas, e por isso eu acho que nos portamos muito bem no segundo tempo, pois no primeiro tivemos algumas falhas, deu uma travada, mas fizemos uma troca de laterais e o time fluiu bem, conseguindo essa vitória por 3 a 1. Temos algumas coisas para corrigir e nos preparar bem para o próximo jogo contra o União Barbarense e após isso o grande clássico", encerra.