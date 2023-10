Tuna e Remo empatam no clássico pelo Campeonato Paraense Feminino; confira

O duelo entre pai e filho, uma das histórias do clássico entre Tuna Luso e Remo, pelo Campeonato Paraense Feminino 2023, terminou empatado em 1 a 1. Musa marcou para as azulinas, enquanto Glayssi balançou as redes da Águia Guerreira. O duelo foi disputado na manhã de terça-feira (31), no Estádio do Souza.

VEJA MAIS

Com o empate, as Leoas chegaram a 10 pontos. Apesar de ainda estarem invictas, a equipe perdeu a liderança do Parazão Feminino para as rivais do Paysandu, que tem 12 pontos. Enquanto isso, a Tuna chegou aos sete pontos e ficou na terceira colocação.

Uma das curiosidades da partida foi o confronto entre o técnico da Tuna, Paulo Victor, e do Remo, Mercy Nunes. O comandante azulino é pai de Paulo e rendeu elogios à equipe treinada pelo filho:

"Sabíamos que ia ser jogo difícil. A Tuna Luso está com cinco jogadoras do Remo, remanescentes do ano passado. Atletas que estão bem preparadas, caso da Renata, Leleca e meu filho, que está do outro lado, me conhece e soube nos conter. Nossa equipe foi um pouquinho afobada", afirmou Mercy após o empate.