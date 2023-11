Muriqui elege jogo contra o Corinthians como início da queda do Remo: 'não era o nosso patamar'

O ponto de virada de chave negativa do Remo na temporada parece ter sido a derrota para o Corinthians, na Copa do Brasil. Pelo menos é isso que avaliou o elenco azulino após a eliminação precoce na Série C do Brasileirão. Em entrevista ao Zueiragem Podcast, o atacante Muriqui, referência da equipe em 2023, disse que a vitória em casa sobre o Timão alçou o Remo a um patamar no qual o time não pertencia.

"Se você olhar o cenário da Série C, éramos grandes favoritos para subir. O problema foi aquele jogo contra o Corinthians, que colocou a gente num patamar acima, que não estávamos lá. Aquele jogo era contra um time com uma das maiores torcidas do Brasil, que ia passar pro país todo. Era a chance de muito jogador se destacar. Existia uma motivação enorme ali, porque a vida de muita gente poderia mudar", explicou.

Apesar da euforia causada pelo jogo diante do Corinthians, Muriqui destacou que a realidade azulina era a da Série C do Brasileirão. Segundo ele, a motivação, adquirida na partida contra o Timão, não foi mantida para os demais jogos da Terceirona.

"É completamente diferente você jogar contra o Corinthians e jogar contra um Altos-PI ou Floresta-CE. Uma coisa é jogar no Mangueirão contra o Corinthians com quase 50 mil pessoas. Outra é jogar no Piauí contra o Altos pra 300 pagantes. Claro que o profissionalismo existe em ambos os casos, mas as coisas são diferentes", disse.

O Remo, mais uma vez, foi eliminado na primeira fase da Série C. Depois de um início ruim de campeonato, o Remo até engatou uma arrancada nas rodadas finais, mas ficou apenas na 13ª colocação e não se classificou aos quadrangulares de acesso. Apesar da campanha ruim, Muriqui foi o destaque da equipe. Em 2023, o jogador atuou em 32 partidas com a camisa azulina, marcando 12 gols.