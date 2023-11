Após vitória de Tonhão, apenas um adversário manifestou parabéns ao novo presidente do Remo

Passado o processo eleitoral que conduziu Antônio Carlos Teixeira ao cargo de presidente do Clube do Remo, é chegada a hora de iniciar o planejamento para a temporada de 2024,o qual, segundo o próprio dirigente, o grande objetivo é levar o Leão Azul de volta para a Série B do Campeonato Brasileiro. Enquanto isso, na esfera dos derrotados, somente um deles manifestou o apoio ao vencedor.

Em uma eleição sem grandes problemas, Tonhão levou a melhor e colocou o nome na história do clube, eleito democraticamente em um pleito marcado por uma diferença esmagadora do candidato da situação frente aos outros oponentes. Tonhão teve 61,6% dos votos, contra 20,4% de Marco Antônio Pina, o Magnata; 9,4 de Jader Gardeline e 8,6% de Renan Bezerra. Deste apenas Gaderline foi às redes sociais. Ao todo, foram 155 votos depositados em favor do candidato.

Veja na íntegra:

Uma campanha limpa, propostas viáveis, amigos do peito e a democracia se fez! Boa sorte ao Tonhão e sua equipe. Que implantem no nosso @clubedoremo o profissionalismo no futebol e que todas as áreas sejam bem cuidadas.

Boa sorte @glaubergoncalves e ao Milton Campos, conduzam com sabedoria e ajudem o presidente a cumprir as promessas feitas na campanha. Com isto teremos um Remo mais forte, um Remo forte e vitorioso, uma frente azulina e o avança Remo unidos pelo maior clube da Amazônia!

Obrigado a todos que trabalharam e acreditaram nos nossos projetos para o Filho da Glória e do Triunfo!

Demais

Além de Jader, também estiveram no pleito Marco Antônio Pina e Renan Bezerra. No entanto, ambos ainda não divulgaram nota sobre o resultado das urnas. Procurada, a assessoria de Magnata informou que o candidato "tirou o dia pra descansar" e que nesta terça-feira (14) deve lançar um posicionamento oficial. O candidato Renan Bezerra também deve se manifestar nas próximas horas.