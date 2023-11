Filho do governador Helder Barbalho é o novo diretor do Remo, anuncia presidente Tonhão

O técnico Ricardo Catalá foi apresentado na tarde desta quinta-feira (16), no Baenão, ao lado de Helder Filho, que foi nomeado com o novo diretor da “Juventude Azulina”, que é um cargo ligado à presidência do clube. O anúncio foi feito pelo novo presidente do Leão Azul, Tonhão.

“Queria agradecer que durante esse triênio queremos manter com vocês da imprensa uma boa relação. Tenho que fazer duas apresentações. A primeira é o treinador, Ricardo Catalá, que não precisa de muitas apresentações. Quero apresentar também o Helder Filho, que vai ser o diretor da juventude azulina, ligada à presidência e departamento de futebol”, disse, Tonhão.

A coletiva de imprensa de apresentação de Catalá e Helder Filho acontece neste momento, no Baenão.

(Matéria em atualização)