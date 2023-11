Após fechar com time da Série B, meia se despede do Remo e diz: 'clube que aprendi a amar'

Após a sua segunda passagem defendendo as cores do Remo, o meia Rodriguinho, se despediu do Leão Azul nas redes sociais. Em publicação no Instagram, o meio-campista agradeceu a Deus pela oportunidade de jogar futebol, falou da temporada difícil e dos desafios que teve no clube remista e desejou sucesso e sorte ao Leão Azul na próxima temporada.

“Temporada 2023 já se foi. Sou grato a Deus por tudo o que vivi nesse ano, pois aprendi a ser mais resiliente, determinado e mais forte do que nunca. Foram muitos aprendizados. Dei o meu melhor do primeiro ao último dia, honrei a camisa do Remo, assim como fiz durante toda a minha carreira e seguirei honrando a camisa do meu novo clube. Meus sinceros agradecimentos a todos que fizeram parte dessa temporada 2023 pelo Clube do Remo. Desejo toda sorte e sucesso do mundo ao Remo, [clube] que aprendi a amar”, escreveu.

Rodriguinho encerrou a sua segunda passagem pelo Remo, em uma temporada em que ele foi uma referência na temporada, principalmente com a chegada do técnico Ricardo Catalá. Aos 35 anos, o meio-campista realizou 27 partidas pelo Leão Azul e balançou a rede em duas oportunidades. A primeira passagem pelo Baenão, o meia fez 15 jogos e marcou tr~es gols, na temporada de 2018.

Experiente e com passagens pelo futebol coreano, Ridriguinho passou quase uma década atuando por clubes dos Emirados Árabes Unidos. Após a saída do Remo, o meia fechou contrato com Operário-PR, clube que conquistou uma das vagas na Série B de 2024.