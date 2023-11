Muriqui diz que não foi procurado para renovar com o Remo: 'Pensamento deles pode ter mudado’

Cotado como possível renovação para a temporada de 2023, o atacante Muriqui ainda não foi procurado pela nova diretoria do Remo. Em entrevista ao Núcleo de Esportes de O Liberal, o jogador disse que há algumas semanas recebeu uma sinalização positiva relacionada a uma possível extensão contratual, que seria concretizada após as eleições do clube. No entanto, o camisa 10 azulino alega que, mesmo após o pleito que definiu o novo presidente remista, não recebeu nenhum contato.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo.

"O pensamento deles pode ter mudado em relação a mim. Não sei o que passa na cabeça dos outros, mas não seria surpresa caso eles tenham mudado de ideia e não me quiserem mais", disse Muriqui com exclusividade.

VEJA MAIS

A última conversa oficial que o jogador teve com o Remo foi logo depois da eliminação da equipe na Série C do Brasileirão. Na ocasião, o clube propôs ao atleta um acordo para o pagamento de salários.

"O clube me chamou pra fazer um acordo referente ao último mês de salário. Eles solicitaram o parcelamento do valor em três vezes e eu aceitei. Desde então, oficialmente, não falei com mais ninguém do clube. Depois de um tempo, um representante da chapa do Tonhão, da situação, me procurou pra falar sobre renovação. Eu disse que tinha interesse, mas que precisávamos conversar melhor depois da eleição", explicou.

Próximas semanas

O jogador conta que permaneceu em Belém após o fim do calendário do futebol profissional azulino. O principal motivo, segundo o atleta, seriam as aulas do filho mais velho. No entanto, com o fim do ano letivo, Muriqui disse que voltará ao Rio de Janeiro, terra natal.

"Eu vou pro Rio agora e depois vou pro exterior resolver algumas questões. Devo passar uns 10 ou 12 dias fora do país e depois retorno ao Rio. O contrato do lugar onde estou morando em Belém vence em dezembro. Então, tenho que voltar pra Belém até o final do ano, ou pra fazer a minha mudança, ou pra renovar o contrato", afirmou.

Muriqui novamente deixou claro que deverá encerrar a carreira caso o Remo não proponha uma renovação contratual. O camisa 10 do Leão completou 37 anos em 2023.

"Se não renovar com o Remo, muito provavelmente eu vou para. Pra mim pesa muito o fato de fazer mudança, adaptação das crianças. Não quero mais ficar nessa vida. Se eu sair do Remo a tendência é que eu me aposente, a não ser que aparece um bom projeto mais a frente", finalizou.

Números

Muriqui foi a principal referência técnica da equipe na temporada. Em 2023, o jogador atuou em 32 partidas com a camisa azulina, marcando 12 gols. Apesar dos bons números, o atacante sofreu com a queda de rendimento do elenco na metade da temporada. Devido à crise, o Remo terminou o ano sem títulos e eliminado na primeira fase da Série C.