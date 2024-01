Atacante Jô desiste da aposentadoria e reforça o Amazonas FC para a Série B do Brasileiro

O Amazonas Futebol Clube acertou a contratação do atacante Jô para a temporada 2024, quando disputará pela primeira vez a Série B do Campeonato Brasileiro. O jogador de 36 anos se junta à equipe durante a pré-temporada, em Recife, no CT do Retrô. A informação foi divulgada primeiro pela jornalista Larissa Balieiro, de Manaus.

Embora tenha anunciado sua aposentadoria do futebol em fevereiro de 2023, Jô reconsiderou sua decisão e retorna aos gramados, integrando o Amazonas FC. Sua última atuação oficial foi em 2022, pelo Ceará, quando disputou 11 jogos e marcou dois gols antes do rebaixamento do clube para a Série B.

Após passagem pelo Al-Jabalain, da Arábia Saudita, sem atuar, Jô se uniu ao "Existente Futebol e Samba" em novembro de 2023, um time de várzea na zona norte de São Paulo.

O Amazonas, estreante na Série B do Brasileiro e na Copa do Brasil em 2024, busca reforços de peso para a nova fase. Além de Jô, o clube conta com o artilheiro Sassá, destaque da última edição da Série C. A equipe será adversária do Paysandu na Segundona.

Revelado pelo Corinthians, Jô acumula passagens por clubes nacionais e internacionais, incluindo CSKA (Rússia), Manchester City e Everton (Inglaterra), Galatasaray (Turquia), Internacional, Atlético-MG, Jiangsu Suning (China), Nagoya Grampus (Japão) e Ceará. Entre os troféus em sua carreira, destacam-se a Libertadores (2013) e a Copa do Brasil (2014) pelo Atlético-MG, os Campeonatos Brasileiros (2005 e 2017) e os Paulistas (2003 e 2017) pelo Corinthians, além da Copa das Confederações (2013) com a Seleção Brasileira.