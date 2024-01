Camisa do Corinthians entra na lista das mais bonitas do ano

O quarto uniforme do Corinthians foi escolhido entre os dez mais bonitos de 2023, em eleição realizada pelo site inglês Classic Football Shirts (CFS) com camisas de todo o mundo. Referência entre os colecionadores de futebol, o CFS indicou a camisa alternativa do Timão entre o "top ten" do ano, na nona colocação. A única de uma equipe brasileira a figurar entre as finalistas da eleição.

Com estilo retrô, a camisa é bege, com detalhes em preto na gola, mangas e barra. E com o primeiro escudo do Corinthians, de 1913, centralizado.

O modelo foi desenhado pelo torcedor Leonardo Fojo, que ganhou um concurso, em que concorreram mais de 2 mil propostas de uniformes.

O vencedor da eleição da camisa mais bela de 2023 foi o uniforme da Roma, que recupera as características do modelo usado pelo clube italiano na temporada 1992/93, com o lobo no escudo e detalhes em amarelo.

Entre os dez melhores uniformes, ficaram também modelos de clubes da Espanha (Valladolid), Escócia (Hearts), Inglaterra (Arsenal, Leeds United e Plymouth), Itália (Napoli), Portugal (Benfica) e Suécia (AIK).